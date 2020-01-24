77.2 مليار درهم إنفاق الإمارات على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقّعت مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» أن ينمو حجم الإنفاق السنوي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات هذا العام إلى 77.2 مليار درهم.

فيما يتوقع أن تقود تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء و«بلوك تشين» الإنفاق في القطاع في الدولة خلال السنوات المقبلة.

وتوقعت الشركة خلال «ملتقى اتجاهات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات 2020» في دبي أمس نمو حجم الإنفاق السنوي على تكنولوجيا المعلومات في الإمارات هذا العام بنسبة 5.1% ليصل إلى 8.45 مليارات دولار (31 مليار درهم). فيما سيرتفع الإنفاق على قطاع الاتصالات ليصل إلى 46.24 مليار درهم.

وأشار مسؤولون في المؤسسة إلى أن الإمارات تقود الإنفاق في المنطقة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بحوالي 132 مليون دولار أو 22% من إجمالي إنفاق المنطقة على هذه التقنية الذي من المتوقع أن يصل إلى 600 مليون دولار بحلول 2023 أي ضعف مستويات 2018.

وتوقع عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة «دبي للإنترنت» و«دبي للتعهيد»، أن يكون نمو عدد الشركات في «دبي للإنترنت» بحدود 10 % خلال 2019، مقارنة بالعام 2018، مدفوعاً بافتتاح المرحلة الأولى لمركز الابتكار الذي يشمل 3 مبانٍ مكتبية بمساحة 400 ألف قدم مربعة دخلت الخدمة مؤخراً بالمدينة.

مؤكداً أن الإمارات تعتبر اليوم دولة رائدة في المنطقة بالتحول الرقمي. وأضاف على هامش المشاركة بملتقى «مؤسسة البيانات الدولية» «آي دي سي»، أمس، في دبي:

إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع «حي دبي للمستقبل» وصندوق بقيمة مليار درهم مخصص لرواد اقتصاد المستقبل في دبي والمنطقة، سيمثل دافعاً قوياً لريادة الإمارات ودبي في احتضان الشركات الجديدة.

وأشار إلى أن حصة الشركات الناشئة في دبي للإنترنت تصل إلى نحو 60%، وتشهد المدينة تغيرات في خريطة التخصصات العاملة.

حيث نلاحظ زيادة مطردة في شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية، وتطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية والاستشارات. وتوقع أن يصل عدد العاملين بالمدينة إلى نحو 40 ألف شخص خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنحو 25 ألفاً يعملون بالمدينة حالياً، مع افتتاح المراحل الجديدة من مركز الابتكار التابع للمدينة.

من جانبه، توقع جيوتي لالتشانداني نائب الرئيس والمدير التنفيذي الإقليمي في «آي دي سي» أن يسجل حجم الاستثمارات في التحول الرقمي والابتكار 30% من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط بحلول عام 2024.

وذلك ارتفاعاً من 18% في عام 2018. ولفت إلى زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية بمعدل سنوي مركب نسبته 5.7% ليصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار في 2021.

وتوقع أن تصل استثمارات قطاع الصناعة إلى أكثر من 6 مليارات دولار أو ما يمثل 23% من إجمالي الإنفاق على التحول الرقمي في عام 2020.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تعزيز الأمن السيبراني وتهيئة أصحاب المهارات لسد النقص الحاصل في هذه الصناعة، متوقعاً أن يتجاوز إنفاق القطاعين العام والخاص على الأمن السيبراني 3.6 مليارات دولار سنوياً بحلول 2023. كما سيصل الإنفاق على إنترنت الأشياء إلى 17 مليار دولار في عام 2023، أي ستة أضعاف قيمته في 2018.