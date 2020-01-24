«جميرا أبراج الإمارات» يتهيّأ للعب دور محوري في «حي دبي للمستقبل»

المصدر: دبي - البيان

تسعى دبي إلى تعزيز الفرص في منطقة الأعمال الرئيسية بالإمارة عبر الربط بين «أبراج الإمارات» و«مركز دبي التجاري العالمي» و«مركز دبي المالي العالمي» تحت مبادرة «حي دبي للمستقبل».

وسيضم الحي الجديد مركزاً لأبحاث اقتصاد المستقبل وحاضنات أعمال ومسرعات بدعم من صندوق بقيمة مليار درهم لدفع عجلة نمو شركات الاقتصاد الجديد وشركات التكنولوجيا الناشئة، واستقطاب المهارات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وقال ماركوس ساتون، مدير عام فندق جميرا أبراج الإمارات: «لا شك في أن الربط بين ثلاث من أكثر المناطق نشاطاً وقوّة في دبي سيثمر عن تعزيز الجاذبية المالية للإمارة.

ولنا الفخر بأن يكون «جميرا أبراج الإمارات» جزءاً من هذه المبادرة السبّاقة. وسيفتح الفندق أبوابه للزوار الباحثين عن فسحة للعمل والاسترخاء في آن معاً في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى تمكينهم من اغتنام موقعه المجاور لأبرز المعالم الثقافية في دبي على غرار متحف المستقبل».

وسيمثل متحف المستقبل محور تركيز لتقنيات المستقبل الحديثة في قطاعات مختلفة مثل الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتغير المناخي والأمن الغذائي.

وتهدف دبي إلى زيادة حجم تجارتها الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم بحلول العام 2025.

وسيكون الاقتصاد الجديد محور تركيز رئيسي لأجندة الخمسين هدفاً خلال السنوات الخمس المقبلة. وستحظى بدعم 50 مكتباً حول العالم مهمتها الترويج لقطاعات التجارة والسياحة والاستثمار في دبي.