ملتقى للأعمال بين الشارقة والإسكندرية

المصدر: (الشارقة- البيان)

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقرها أمس، «ملتقى الأعمال بين الشارقة والإسكندرية»، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

واستهدف الملتقى التعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة وتقوية العلاقات التجارية المشتركة، واستعراض آفاق التعاون والشراكات الثنائية في قطاعات اقتصادية متنوعة.

وإتاحة الفرصة للمشاركين من رجال الأعمال في البلدين الشقيقين للالتقاء بنظرائهم لمناقشة فرص التعاون والاستثمار المتاحة لدى الجانبين.

حضر الملتقى الدكتور سلطان الملا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، والدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وعبّر العوضي عن أمله بأن يسهم الملتقى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون بين البلدين الشقيقين، وأن يكون بداية لانطلاقة جديدة نحو مزيد من التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بما يخدم المصلحة المشتركة.

مشيراً إلى أن الملتقى هو ثمرة من ثمار العلاقات الثنائية المتميّزة والراسخة بين الإمارات ومصر في جميع المجالات وأن هذه العلاقات كانت وستبقى إلى الأبد متجذرة بمباركة ورعاية قيادتي البلدين.

وأكد رغبة غرفة الشارقة للمساهمة بتعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين بوجه عام، وبين الشارقة والإسكندرية على وجه الخصوص.

وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بترسيخ قواعد وأسس العمل المشترك.