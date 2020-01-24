«العين للتأمين» تطلق «فوكاس»

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت شركة العين الأهلية للتأمين المنتج الجديد «فوكاس» بالتعاون مع شركة «إيتنا إنترناشونال» الشركة المتخصصة في خدمات التأمين الصحي.

وهو برنامج التأمين الصحي المتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الإمارات، والمصُمم بمعايير الجودة العالمية من قبل «إيتنا إنترناشونال» لتلبية احتياجات التغطية التأمينية للموظفين في هذه الشركات. ويوفر منتج «فوكاس» الجديد مجموعة من المزايا مع إمكانية التحكم في التكاليف، حيث يعتبر الحل الأمثل للشركات التي لديها فريق عمل يتكون من أقل من 100 موظف.

ويشمل خطتين أساسيتين إحداهما للإمارات بشكل عام والأخرى متخصصة للشركات في أبوظبي، ويتضمن أربعة أنواع من التغطية التأمينية ومجموعة من الفوائد غير المسبوقة مثل الدفع الكامل لرعاية مرضى السرطان.

وخيارات متميزة للحمل والولادة، علاوة على ذلك، يتيح تسهيل الإجراءات وسرعة التقارير والموافقات من خلال نقطة تفاعل واحدة، بما يضمن الموثوقية والشفافية بين مزود التأمين الصحي والشركة.