«شيبا مول» تخفض تكاليف الشحن

تساهم شيبا مول، وهي منصة رقمية جديدة للشحن، بتبسيط وتخفيض تكلفة شحن المشتريات عبر الإنترنت إلى الإمارات والسعودية والكويت من منافذ البيع في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

ويحصل الأعضاء عند التسجيل في المنصة، على عناوين بريدية مجانية تستخدم لتسليم المشتريات التي تم شراؤها من الخارج، ومن ثم يتم شحن المشتريات إلى دول الخليج بأسعار مخفضة. ويمكن للأعضاء عرض وتتبع مشترياتهم وعمليات التسليم بسهولة عبر الإنترنت.

وشيبا مول واحدة من مجموعة الخدمات التي تقدمها منصة تم إطلاقها في 2018 بواسطة أجيليتي؛ أكبر شركة مزودة للخدمات اللوجستية بالشرق الأوسط. وتوفر شيبا للتوصيل، وشيبا للشحن وشيبا للتجارة الإلكترونية أدوات سهلة الاستخدام . (دبي- البيان)