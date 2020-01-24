تعاون تحكيمي بين رأس الخيمة والسويد

التقى إبراهيم شوقي جوهر، الأمين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري والتابع لغرفة تجارة رأس الخيمة، سفين أوتو ليتورين.

وزير العمل الأسبق بدولة السويد ومستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الأعمال السويدي الإماراتي، بمقر غرفة رأس الخيمة أمس.

حيث أطلع أمين عام المركز ضيفه على مهام وأهداف مركز رأس الخيمة للتحكيم التجاري، وبحثا معاً سبل التعاون بما يعزز من دور المركز مستقبلاً.

ووضع آلية لأسس هذا التعاون فيما بين مركز التحكيم التابع لغرفة رأس الخيمة بدولة الإمارات، ومعهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم التجارية بالسويد، ليكون بذلك مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم لاعباً دولياً في التحكيم التجاري.

وأكد الأمين العام لمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري، توجيهات محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، الواضحة والصريحة للقائمين على المركز، بضرورة الحرص والاهتمام بفض كافة المنازعات التجارية، التي يتلقاها المركز بالطرق البديلة وبشفافية تامة.

وكذلك المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء، ونشر ثقافة التحكيم التجاري والوساطة بشكل علمي وتطبيقي، والاستعانة بالنخبة من رجال القضاء والمحكمين الدوليين، وأصحاب الخبرات والكفاءات المتخصصة في هذا المجال محلياً وعربياً ودولياً .

ولفت إلى أن مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري يحرص على، تقديم خدماته في إطار من الخصوصية والسرية، والمحافظة على معلومات وأعمال الشركات والمؤسسات.