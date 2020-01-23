بنك دبي الإسلامي يستكمل عملية الاستحواذ على نور بنك

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم عن الاستحواذ الكامل على نور بنك بتنظيم صفقة جرى خلالها تبادل الأسهم، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، وكجزء من هذه الاتفاقية، أصدر بنك دبي الإسلامي 651.159.198 سهماً جديداً ليزيد رأسمال البنك إلى 7.240.744.377 سهما.

وتماشيًا مع عملية الاستحواذ، سيتم دمج عمليات نور بنك بالكامل في بنك دبي الإسلامي. وبصفته الجهة المستحوذة، فإن بنك دبي الإسلامي ملتزم بالكامل بتوفير عملية انتقال سلسة لعملاء كلتا المؤسستين، مع ضمان استمرارهم في الحصول على أفضل تجربة مصرفية ممكنة خلال عملية الدمج وبعدها.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي": "يمثل هذا اليوم معلمًا بارزًا يضاف إلى رحلة بنك دبي الإسلامي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويعدّ الاستحواذ على نور بنك إنجازًا مهمًا من شأنه ترسيخ مكانة بنك دبي الإسلامي كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم وبين أكبر المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات. وتماشيًا مع استراتيجيتنا، فإن إنجاز هذه الصفقة يعني أننا لا نزال في وضع قوي لتوسيع حضورنا في المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى دعم رؤية دولة الإمارات في النمو والازدهار".

وعلق الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي" قائلاً: "تعد هذه مناسبةً هامةً للقطاع المصرفي في المنطقة. لقد تم الاعتراف بدولة الإمارات كمركز للاقتصاد الإسلامي وإن إتمام هذا الاستحواذ سيعزز بلا شك دور دبي كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، مما يتيح المزيد من الاستثمارات والنمو في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والابتكار والخدمات. أنا فخور بالإعلان عن الاستحواذ الناجح على نور بنك، الذي يجعلنا أحد أبرز مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم.

وأضافبعد تفوقنا على السوق باستمرار خلال السنوات القليلة الماضية، فإننا في وضع جيد لترسيخ مكانتنا كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم بإجمالي موجودات يفوق 275 مليار درهم إماراتي، وكأحد المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي في دولة الإمارات. أشعر بالحماس كوننا نستطيع تحقيق ما نصبوا إليه ونحن نتطلع إلى رؤية هذه الصفقة التحويلية تعزز التجربة المصرفية لمتعاملينا".

من المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ والدمج إلى تحقيق أوجه تآزر كبيرة تضمن ربحية وعائدات قوية للمساهمين في السنوات المقبلة.