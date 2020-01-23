مطار أبوظبي يبدأ إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن مطار أبوظبي الدولي بدأ تفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين لضمان سلامة المسافرين. ويأتي ذلك امتثالا للتوجيه الصادر اليوم عن الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة وبناءً على تعليمات وزارة الصحة التي تنص أن على جميع المسافرين القادمين في رحلات مباشرة من جمهورية الصين الشعبية أن يمروا عبر الماسحات الحرارية عند البوابات لدى وصولهم وتزويدهم بالكتيبات الإرشادية.

ودعا مطار أبوظبي الدولي من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المسافرين إلى الصين لضرورة اتباع بعض الإرشادات الصادرة عن مركز أبوظبي للصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد «NC0V» وهي كالتالي:

1_ تجنب الحيوانات (حية أو ميتة) وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات مثل اللحوم غير المطهية.

2_ تجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية.

3_ غسل اليدين كثيراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

4_ استخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء.

5_ تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس.

6_ عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

وارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب الفيروس الذي يشبه الأنفلونزا إلى 17 يوم الأربعاء فيما تأكد إصابة أكثر من 540 بالمرض، الأمر الذي زاد المخاوف من انتشار العدوى بسبب السلالة الجديدة التي ظهرت بسبب التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين وانتقل إلى مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو وهونج كونج. كما امتد إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.