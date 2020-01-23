"ريبورتاج العقارية" تطلق مشروع "أليكسيس تاور" في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، النقاب عن مشروع "أليكسيس تاور" في منطقة داون تاون جبل علي بدبي.

ويوفر المشروع 370 وحدة سكنية فاخرة، بواقع 259 أستوديو، و98 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و13 شقة ذات غرفتين، بالإضافة إلى 8 محال تجزئة.

وتنظم الشركة السبت الموافق 25 يناير الحالي فاعلية خاصة لمبيعات المشروع بفندق أوبري الخليج التجاري دبي، مع توفير عروض وأسعار خاصة للمشترين بكافة مشاريع الشركة تشمل خصما بنسبة 10٪.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إن السوق العقاري في دبي يشهد حالة من الاستقرار، وسط مؤشرات جيدة على تحسن الطلب مع بدء العد التنازلي لاستضافة "إكسبو 2020"، مشيرا إلى الموقع المتميز لمشروع "أليكسيس تاور" على بعد 10 دقائق فقط من موقع "إكسبو 2020"،

وبالقرب من مطار آل مكتوم، ومول ابن بطوطة، مع وجود مخرج مباشر على شارع الشيخ زايد، ومحطة المترو.

وأوضح أن البرج يتألف من 16 طابقا، مع توفر 3 طوابق لمواقف السيارات، كما يضم عدد من المرافق المتميزة منها صالة رياضية "جيم"، وحمام سباحة، ومركز سياحة للأطفال، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة استقبال، ومحال تجزئة، و3 مصاعد بجانب مصعد للخدمات.

وذكر الخميس أن الشركة باشرت مؤخرا الأعمال الإنشائية بالمشروع، حيث تم إنجاز أكثر من 10% من المشروع، فيما يتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.

وتوقع الخميس ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية بالمشروع، مع توفير أسعار تنافسية، وطرق سداد ميسرة، حيث تحرص "ريبورتاج" على توفير خطط سداد مرنة بكافة مشاريعها.

وقال الخميس أن "أليكسيس تاور" يعد ثاني مشروع للشركة في دبي، حيث كشفت الشركة مؤخرا عن مشروع "رُكان لوفتس" الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة "دبي لاند" بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار"، والذي يوفر نحو 349 فيلا سكنية، حيث تبدأ أسعار التاون هاوس المؤلفة من غرفة وصالة على طابقين من 575 ألف درهم، فيما تبدأ أسعار التاون هاوس المؤلفة من غرفتين وصالة من 895 ألف درهم.

وأشار الخميس إلى حرص "ريبورتاج" على توفير وحدات بمواصفات وجودة عالية بكافة مشاريعها، وبأسعار تنافسية.

وأوضح الخميس أن قائمة مشاريع الشركة تضم كذلك مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، والذي يوفر 177 شقة سكنية، حيث تم تسليمه مؤخرا، كما تنفذ الشركة في مدينة مصدر، 3 مشاريع هي "الواحة رزيدنس 1" والذي سيضيف 612 شقة، و"الواحة رزيدنس 2" والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، و"ذا جيت" حيث سيوفر نحو 463 شقة سكنية.

وفي شاطئ الراحة تتولي الشركة تطوير مشروع "الراحة لوفت 1" ويوفر 164 وحدة، و"الراحة لوفت 2" ويوفر 110 وحدات سكنية.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية أن "ريبورتاج" نجحت خلال 5 سنوات من تأسيسها في اكتساب ثقة المتعاملين في ظل التزامها بالمصداقية فيما يتعلق بالمواصفات ومواعيد الإنجاز والتسليم.