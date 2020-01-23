مطار دبي الدولي سيُخضع كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مطارات دبي، في بيان أنه كما هو الإجراء في عدد من المطارات حول العالم، وامتثالا للتوجيه الصادر اليوم عن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبناءً على تعليمات وزارة الصحة التي تنص أن على جميع المسافرين القادمين في رحلات مباشرة من جمهورية الصين الشعبية أن يمروا عبر الماسحات الحرارية عند البوابات لدى وصولهم وتزويدهم بالكتيبات الإرشادية.

وسيتم إجراء الفحص وتوزيع الكتيبات في بوابات آمنة ومغلقة في المطار من قبل هيئة الصحة في دبي وفريق المركز الطبي بالمطار. و ستواصل مطارات دبي بتزويد الفرق الطبية بكل دعم ممكن."