دبي تستضيف 1500 من مهنيي التدقيق في أبريل

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي أضخم مؤتمر لمهنيي التدقيق الداخلي في المنطقة مع حضور متوقع يربو على 1500 مشارك من كافة أنحاء العالم.

وسيتم إقامة الدورة العشرين للمؤتمر الإقليمي السنوي للتدقيق الداخلي الذي تنظمه جمعية المدققين الداخليين في الدولة بمركز دبي التجاري العالمي من 12 ولغاية 14 أبريل 2020 تحت شعار «التكنولوجيا المستقبلية تشكّل مستقبل التدقيق الداخلي».

وسيناقش المؤتمر نطاقاً واسعاً من المواضيع المهنية، بما في ذلك التحديات الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي وأثره على التدقيق الداخلي، وخصوصية البيانات، والرقمنة، والأمن السيبراني والروبوتات. وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين:

هذا المؤتمر سيوفر قيمة مضافة لسمعة الإمارات التي لا جدال فيها، بوصفها مركزاً لأفضل الممارسات العالمية وللحوكمة الرشيدة التي تصورتها قيادتنا. وهو يأتي بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن دبي ستصبح عاصمة العالم للاقتصاد الجديد.

وأضاف: يأتي مؤتمر هذا العام استكمالاً لمؤتمر العام الماضي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير حيث سلط الضوء على دور جمعية المدققين الداخليين بوصفها جهة داعمة لجعل الإمارات نموذجاً يحتذى على مستوى العالم. وسيكون لدى مهنيي التدقيق الداخلي الفرصة لتبادل ومناقشة الأفكار والمفاهيم المبتكرة، كما سيرسي المؤتمر توجهات ومعالم جديدة لهذه المهنة.