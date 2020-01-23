«تنمية المشاريع» تنظم 124 دورة في 2019 بحضور 6862 متدرباً

المصدر: دبي - البيان

نجحت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في تأهيل وتدريب 6862 متدرباً بزيادة قدرها 19% مقارنة بـ 5767 متدرباً في 2018.

وارتفع عدد البرامج التدريبية إلى 124 دورة مقابل 110 دورات في 2018، بمعدل نمو 12%.

وتوزعت حصيلة المتدربين على مختلف الفئات العمرية من إمارات الدولة، لتشمل 3000 متدرب في الأكاديمية الصيفية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، و2300 متدرب في مختلف برامج الأكاديمية التي تم طرحها خلال 2019، كما نظمت الأكاديمية عدداً من البرامج التدريبية وورش العمل لنزلاء المؤسسات العقابية.

أما على مستوى المناطق الشمالية ودربت الأكاديمية 1261 متدرباً «بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» وبالتنسيق مع الصناديق الداعمة في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

«اختتمت الأكاديمية العام 2019 بنجاح. وحرصت المؤسسة على تعزيز ثقافة التميز لرواد الأعمال في طرح المشاريع، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة منذ إنشاء المؤسسة في العام 2002.

وعليه خصصت المؤسسة محتوى تدريبياً متكاملاً في العام 2019، وقدمته لأكبر شريحة من أفراد المجتمع. وأكد أن العام 2020 سيشهد إطلاق مجموعة متميزة من البرامج التدريبية المتخصصة، لتشمل المخيم الصيفي للطلاب، ورائدات الأعمال، وتدريب نزلاء المؤسسات العقابية وأصحاب الهمم، وغيرهم من فئات المجتمع.

وقالت ابتهال الناجي، مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال: حصدت الأكاديمية خلال 2019 على استحسان 93% من المشاركين الذين أعربوا عن رضائهم.

كما بدأ نحو 45% من الخريجين من البرامج التخصصية خلال السنوات الماضية مشاريعهم»أي ما يعادل 380 مشروعاً«، ونتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة، إطلاق سلسلة من المشاريع الريادية.

وسنعمل خلال العام 2020 على توفير حزمة من البرامج والدورات المتنوعة التي تلامس احتياجات أصحاب المشاريع الناشئة، وبالأخص في مجال التكنولوجيا»الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، أنترنت«وفي قطاع التجزئة والسياحة، والضيافة، إضافة إلى مجموعة من البرامج المتخصصة في حماية الملكية الفكرية وتقييم الأصول غير الملموسة.

وأضافت: فخورون بانطلاق مجموعة من المشاريع المتميزة، من أبرزها مركز لتدريب الغوص للمالك عبد الله الحسام، ومطعم لإعداد البرجر (موجو) ومحل للحلويات (شوجر هل) للمالكة أحلام الفهد، محل للحلويات والآيس كريم (فريز آيس كريم) للمالك سيد أحمد.

وكوفي شوب إيطالي (باربيرا كافيه) في رأس الخيمة للمالكة شيخة آل علي، ومركز رياضي وصحي (أوريكسفيت) للمالك طلال العجمي، كافتيريا (كلاسي بايتس) للمالك أزهر كبة.

ومطعم للأكلات الهندية الحديثة (رويال موغال) للمالك ساهل أدفاني، مطعم»3 فلس تم" لمالكه أحمد عبد الكريم.

وهو مطعم آسيوي يقدم وجبات عصرية مثل السوشي وغيرها نال المطعم الكثير من الجوائز المحلية كأفضل مطعم آسيوي في دبي بناء على مجلة تايم أوت، وضمن أفضل عشرة مطاعم عالمياً ينصح بزيارتها. وأحلام الجنيبي صاحبة شركة (ذا A كونسبت) لتنظيم العروض والمناسبات.

وجمعة الفلاسي صاحب مشروع لإسطبلات الخيول لإعادة تأهيل أصحاب الهمم وماجد علي أحمد صاحب مشروع (سند فيلم برودكشن) لتصوير الإعلانات أو الأفلام عن طريق الطائرات واسم المشروع هو سند فيلم برودين.

طلبة

ساهمت أكاديمية دبي لريادة الأعمال بتدريب 300 طالب ضمن فعاليات توطين 360 بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين و100 طالب ضمن فعالية المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، وأكثر من 100 متدرب من المقبلين على التقاعد من مختلف الدوائر الحكومية ضمن مبادرة التخطيط للمستقبل بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، و60 متدرباً.