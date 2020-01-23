«تشيسترتنس»: عقارات أبوظبي تواصل التصحيح

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهر سوق العقارات في أبوظبي مؤشرات تدل على مواصلة مرحلة التصحيح، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة «تشيسترتنس» تحت عنوان «مراقبة السوق؛ تقرير سوق العقارات في أبوظبي للربع الرابع من عام 2019».

وأدى الانخفاض الهامشي في أسعار الوحدات السكنية ومعدلات الإيجار خلال الربع الرابع إلى تجدد الثقة والتفاؤل في سوق العقارات.

حيث انخفض متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 1% فقط، فيما تراجعت أسعار الشقق بواقع 2%. كما شهد سوق الإيجار هبوطاً طفيفاً بنسبة 2% لمعدلات إيجار الفلل مقابل 1% للشقق السكنية في الربع الرابع.

وقال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ديناميكية العرض والطلب الأكثر ملاءمة للسوق.

بالإضافة إلى إقرار مجموعة من المحفزات، بما في ذلك منح تراخيص الأعمال الجديدة وتصاريح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد والسماح للأجانب بالتملك الحر، من شأنها أن تحدث أثراً إيجابياً في قطاع العقارات في أبوظبي.

وفي سوق المبيعات، حافظت أسعار الفلل السكنية على استقرارها في معظم المناطق من العاصمة دون أي تغيير عن الربع الثالث من عام 2019 مع بعض الانخفاضات الضئيلة في مناطق أخرى بنسبة 1% فقط.

وبالانتقال إلى سوق مبيعات الشقق، شهد العاصمة أبوظبي انخفاضاً بمعدل 2% مقارنة مع الربع السابق، حيث بقيت الأسعار في جزيرة الريم وجزيرة السعديات دون تغيير. وقال هوبدن: تتيح خطط الدفع الجذابة والمرنة للمطورين ابتكار طرق جديدة لجذب المشترين.

أما في سوق الإيجارات فتراجعت معدلات الإيجار للشقق السكنية بشكل طفيف للغاية بواقع 1%، مع بقاء الأسعار دون أي تغيير في مناطق الغدير وجزيرة الريم ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد والمرور. وبقيت معدلات الإيجار دون أي تغيير في كل من الريف ومدينة خليفة والخالدية ومدينة محمد بن زايد.