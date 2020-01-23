الجمارك تعلن شركاءها في أسبوع الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت جمارك دبي عن الرعاة والشركاء الرئيسيين لفعاليات الدائرة خلال أسبوع جمارك الإمارات الثالث بين 26 ـ 30 يناير الجاري.

ويمثل أكبر الأنشطة المجتمعة للقطاع الجمركي بالإمارات، بمواكبة اليوم العالمي للجمارك الذي يوافق 26 يناير كل عام. وأعدت جمارك دبي 30 فعالية للأسبوع تغطي كافة مراكزها وتنطلق تحت شعار «جمارك دبي محرك الاستدامة».

وضمت القائمة مركز تجهيز حقول النفط المحدود راعٍ بلاتيني، وصديقي القابضة، يو بيه إس جلف فرع دبي وجوهرة للمجوهرات راع ذهبي وأجيلتي لوجستيكس، أرامكس الإمارات، مجوهرات بفلح، مجموعة لاند مارك، كهربائيات إيروس، ملبار للذهب والمجوهرات، جلوبال آند لوجستيكس للشحن، جلوبلينك ويست ستار للشحن والإمارات للشحن الجوي، راعٍ فضي.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: سيتم التطرق خلال الفعاليات للعديد من القضايا الجمركية المهمة.

كما سنقوم في اليوم الأول وخلال حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع الجمارك بتكريم الشركات المنضمة حديثاً إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كما سنطلق مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود وهو منصة قائمة على تكنولوجيا البلوك تشين.