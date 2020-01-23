11 شركة تنضم إلى دفعة شتاء 2020 لمسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار

المصدر: دبي - البيان

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، التابع لمبادرات وزارة المالية، والذي يهدف إلى دعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اختيار 11 شركة محلية وعالمية مبتكرة للانضمام إلى دفعة شتاء 2020 من مُسرّع صندوق محمد بن راشد للابتكار.

وتشمل الدفعة الجديدة شركات من 4 بلدان لتنضم إلى 28 شركة سبق اختيارها للانضمام إلى المسرّع من مختلف أنحاء العالم، لترفع بذلك العدد الإجمالي لأعضاء البرنامج إلى 39 شركة منذ إطلاقه في ديسمبر 2018.

وتتضمن الشركات الـ 11 الجديدة 8 شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي: ارنب (قطاع النقل)، وإنجليز دوت كوم (قطاع التعليم)، وفارمين (قطاع التكنولوجيا)، وفود-إيه تي إم (قطاع التكنولوجيا)، وهولوجايد (قطاع التكنولوجيا).

وبروفين ميد (قطاع الصحة)، ورزق (قطاع التكنولوجيا)، وشيفتلينغ (قطاع التكنولوجيا)، إضافة إلى 3 شركات دولية هي: إكسيل@يوني (تعليم) ومقرها جنوب إفريقيا، وجست تشين (تكنولوجيا) من الولايات المتحدة، وتوكان توكو (تكنولوجيا) من فرنسا.

إنجازات

وتمتلك الدفعة الجديدة بمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث فازت شركة «فارمين» المحلية التي تسخّر قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين ربحية الزراعة بجائزة «برنامج جيوتيك إنوفيشن للابتكار» الذي تنفذه «وكالة الإمارات للفضاء».

وكانت شركة «فود-إيه تي إم»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتوفر حلاً يتيح للعمال تناول الطعام مجاناً باستخدام بطاقة ذكية يمكن للشركات تعبئتها بالرصيد من ميزانياتها المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، قد بلغت التصفيات النهائية بمسابقة «جيتكس نجوم المستقبل» التي أقيمت أكتوبر الماضي.

وفاز «هولوغايد»، تطبيق الهاتف المتحرك الذي يوفر للسياح والسكان دليلاً متعدد اللغات وقائماً على تقنيات الواقع المعزز بجائزة ماراثون أفكار «هاكاثون إنجل هاك» دبي في يوليو 2019.

وكان واحداً من أول عشرة متنافسين نهائيين في «مسار الأفكار» ضمن «مسابقة الشركات العربية الناشئة 2019» التي أطلقها «منتدى MIT لريادة الأعمال».

أما شركة التكنولوجيا الناشئة «رزق» التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد نجحت في جمع تمويل أساسي قدره 1.5 مليون دولار في 2019، وهو العام الذي أطلقت فيه أعمالها. ومن جهتها، جمعت «توكان توكو» الفرنسية، منصة السرد القصصي القائم على البيانات التي انطلقت في 2014، مبلغاً قدره 12 مليون يورو في 2019.

وقالت فاطمة النقبي - الرئيس التنفيذي للابتكار ممثل وزارة المالية في الصندوق: يشهد المُسرّع نمواً متزايداً. وبرهنت الدفعة الجديدة على الدور المحوري الذي تلعبه الريادة على صعيد إحداث التغيير الإيجابي، مشيرة إلى أن الحضور القوي للشركات المحلية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها في دفعة الشتاء يعكس بوضوح روح الريادة المتنامية التي تتميز بها الدولة.

اختيار

تم اختيار دفعة الشتاء بعد تقديم الطلبات في «أسبوع جيتكس». وفي غضون أسبوعين، تم تلقي 96 طلباً من 28 بلداً في 5 قارات، من شركات مبتكرة واجهت بعض التحديات في القطاعات السبعة ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي التكنولوجيا، والصحة، والفضاء، والمياه، والطاقة النظيفة، والنقل، والتعليم.