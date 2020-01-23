10 مليارات إيرادات الغرف الفندقية في دبي 2019

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

حققت الغرف الفندقية في دبي خلال عام 2019، إيرادات بلغت 10 مليارات درهم، بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التي أشارت إلى أن عدد الليالي الفندقية خلال العام الماضي، وصل إلى 32.11 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى نحو 312 درهماً، في حين وصل متوسط سعر الغرفة إلى 415 درهماً.

وأظهرت بيانات دائرة السياحة، أن عدد الليالي الفندقية في الإمارة زاد بنسبة 6.57 %، ووصل متوسط إقامة الزائر إلى 3.4 ليالٍ.

في حين بلغ متوسط إشغال 126.12 ألف غرفة فندقية، نحو 75 %. وأشارت البيانات الرسمية، إلى أن عدد المنشآت الفندقية في دبي ارتفع 3 %، ليصل إلى 741 منشأة من مختلف الفئات، منها 128 فندقاً من فئة 5 نجوم، و158 من فئة 4 نجوم.

وتشير تقديرات الخبراء، إلى أن إيرادات الغرف الفندقية ستشهد مزيداً من النمو خلال العام الجاري، بالتزامن مع التدفقات السياحية المتوقعة خلال معرض إكسبو دبي 2020.