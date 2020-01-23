«فلاي دبي» تبحث استئجار طائرات في النصف الأول 2020

المصدر: (دبي - البيان)

أكد متحدث باسم فلاي دبي أن الناقلة على علم بالتحديثات المتعلقة بطائرة الماكس، وستستمر في استكشاف جميع الخيارات ومراجعة خططها لتقليل تأثير ذلك على المسافرين.

مشيراً إلى أن الناقلة تبحث في خيارات التأجير قصيرة إلى متوسطة الأجل لإضافة المزيد من السعة للأشهر القليلة المقبلة، كما أن هناك مناقشات مع بوينغ بشأن التعويضات.

وكانت فلاي دبي استئجرت 4 طائرات بوينغ 800-737، لمواجهة زيادة الطلب خلال موسم العطلات وتم تمديد مدة الإيجار إلى 29 فبراير.وتوقعت بوينغ أن توافق الجهات المنظمة على عودة الطائرة ماكس 737 إلى الخدمة في منتصف 2020.