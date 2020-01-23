أدنوك واتصالات وطيران الإمارات ضمن أغلى العلامات التجارية في العالم

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

احتلت 3 شركات إماراتية موقعاً مرموقاً في قائمة «براند فاينانس» لأغلى العلامات التجارية في العالم في إنجاز عالمي جديد يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي.

حيث جاءت «أدنوك» في الترتيب الـ206 عالمياً، و«اتصالات» في الترتيب الـ226، فيما حلت «طيران الإمارات» في الترتيب الـ329.

«أدنوك» الأكثر قيمة

اختارت مؤسسة «براند فاينانس» العالمية، المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الثانية على التوالي.

وبلغت قيمة علامة أدنوك التجارية لعام 2020 نحو 11.39 مليار دولار (41.83 مليار درهم)، بزيادة 28.6% مقارنة بالعام السابق.

وزيادة 145% منذ إطلاق استراتيجيتها الرامية لإحداث نقلة نوعية على مستوى المجموعة في عام 2017، ما يجعلها العلامة التجارية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط لعام 2020 وأول علامة تجارية إماراتية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.

وانضمت أدنوك أيضاً إلى تصنيف العلامات التجارية العشر الأولى الأكثر قيمة على مستوى العالم في مجال النفط والغاز، كما حصل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر.

وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، على أعلى تصنيف بين رؤساء شركات النفط الوطنية، والرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لدوره في تعزيز علامة الشركة التجارية وإرساء ثقافة تقوم على الارتقاء بالأداء المتميز وتعزيز القيمة.

«اتصالات» الأعلى قيمة

ورحب ديفيد هاي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «براند فايننس» بهذا الإعلان قائلاً: يسعدنا أن تكون «اتصالات» اليوم هي العلامة التجارية الخدمية الأولى من بين 500 علامة تجارية أخرى للمرة الثالثة على التوالي، إذ حازت على هذا التصنيف المرموق بعد جهودها الكبيرة والملموسة في دفع عجلة الابتكار الشامل حتى باتت أحد الرواد العالميين في هذا المضمار.

وهو الأمر الذي أسهم ببلوغ قيمة محفظة علامتها التجارية قرابة الـ11 مليار دولار.

ويبدو هذا جلياً من خلال ما تقدمه «اتصالات» من شريط واسع من الحلول الرقمية المبتكرة التي نشهدها كل عام من خلال مشاركاتها الدورية في معرض جيتكس، علاوةً على نجاحها في نشـر وتمكين شبكة الجيل الخامس 5G في دولة الإمارات.

والتي ستكون الركيزة الأساسية لمعرض إكسبو 2020 دبي التي تنطلق فعالياته في أكتوبر القادم.

وتعليقاً على الإنجاز الجديد، قال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»: «نفخر اليوم بهذا الإنجاز المهم باعتبار العلامة التجارية لمجموعة اتصالات الأعلى قيمة في منطقة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكأول علامة تجارية تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز الـ10 مليارات دولار».

وتابع: «هذا التفوق إنما يأتي نتيجة الجهود المتواصلة في تمكين المنظومة الرقمية، وتعزيز وجودنا وتنافسيتنا في الأسواق عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة، فضلاً عن مبادرات نشـر العلامة التجارية على مستوى العالم، وتحقيق التكامل بين شركات المجموعة بهدف تحسين التفاعل مع العملاء وتعزيز الولاء للعلامة التجارية».

«طيران الإمارات» قيمة عالمية

كما عززت «طيران الإمارات» موقعها ضمن قائمة أغلى 500 علامة تجارية في العالم خلال عام 2019، بوصولها إلى المرتبة الـ329 عالمياً في التصنيف العام.

وذلك بعد أن ارتفعت قيمة العلامة التجارية للشركة بنسبة 18% لتصل إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة مع 5.3 مليارات دولار في العام الماضي.

وقالت مؤسسة «براند فاينانس» إن نجاح شركة طيران الإمارات في تسجيل هذه الزيادة الكبيرة في نمو القيمة، هو إشارة إلى قدرة العلامة التجارية في جذب الركاب إلى دبي كمركز للسفر ونجاحها في توفير شبكة ربط مثالية للركاب من جميع أنحاء العالم الذين يمرون عبر دبي قبل مواصلة السفر.

مشيرة إلى قيام الناقلة خلال العام الماضي بإطلاق خدمات جديدة إلى كل من لندن ستانستيد وسانتياغو في تشيلي، إضافة إلى تقديم خدمة مرتبطة جديدة من دبي عبر بالي إلى أوكلاند.

«أمازون» الأقوى

وعربياً حلت العلامة التجارية لشركة أرامكو السعودية في المرتبة 2 في قائمة أغلى العلامات التجارية في قطاع النفط والغاز 2020 التي دخلتها للمرة الأولى.

حيث بلغت قيمة علامتها التجارية 46.7 مليار دولار. كما دخلت «إس تي سي» السعودية في قائمة الـ500 الكبار، وعالمياً، حافظت «أمازون» على صدارتها للقائمة لعام 2019 بنمو 24.6% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 187.9 مليار دولار.

وتلتها أبل (153.6 ملياراً) وجوجل (142.7 ملياراً) ومايكروسوفت (119.5 ملياراً) وسامسونج (91.2 ملياراً). وجاء تقدم «مايكروسوفت» مفاجأة بعد تخطيها سامسونج و«إيه تي أند تي» (87 مليار دولار). واستقرت «فيسبوك» في المركز السابع بـ83.2 مليار دولار.