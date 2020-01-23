الاتحاد لائتمان الصادرات تدعم خطط توسع «كوناريس»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عقد بوليصة حماية ائتمان تجاري متعددة المشترين، مع شركة «كوناريس»، المتخصصة في مجال تصنيع الصلب في دولة الإمارات والمنطقة.

لدعم خطط التوسع العالمي للشركة، وتسهيل دخولها لأسواق جديدة، من خلال حماية حجم صادراتها، وذلك عن طريق تقديم حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة، ما سيعمل على الحد من المخاطر المرتبطة بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية، وسيمكنها من الوصول إلى قاعدة بيانات الاتحاد لائتمان الصادرات، التي تصل إلى ما يزيد على 360 مليون شركة محلياً ودولياً.

وبموجب بوليصة التأمين المقدمة، ستتمتع «كوناريس» التي تتخذ من «جافزا» مقراً رئيساً لها، بتغطية تأمينية ضد مخاطر الائتمان لمنتجاتها التي تقدر بحوالي 150 مليون دولار . وأقدم 10 بنوك على دعم توسيع أعمال الشركة».

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «رسخت «كوناريس» مكانتها في مجال تصنيع الصلب، وعقد شراكات طويلة الأجل، وهذا ما شجعها على توسيع نطاق عملها، والوصول إلى أسواق عالية النمو.

وقال بهارات بهاتيا، الرئيس التنفيذي في شركة «كوناريس»: «هذه الاتفاقية ستفتح أمامنا المجال لإجراء تعاملات تجارية في دول لطالما ترددنا أن نعمل فيها بائتمان مفتوح. نحن نهدف إلى زيادة حجم إنتاجنا السنوي بنسبة 50 ٪ إلى 75 ٪، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتنا في السوق. ونتطلع إلى أن يصل حجم المبيعات إلى 2 مليار درهم، مقارنة بمليار واحد في الوقت الحالي».