إنسياد: الإمارات 22 عالمياً في تنافسية المواهب 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا، في مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2020 «المواهب العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي»، محتلة المركز 22 عالمياً، استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير كلية «إنسياد»، كلية إدارة الأعمال العالمية لعام 2020.

وفي المؤشرات الفرعية حلت الدولة في المركز 3 عالمياً في مؤشر الجاذبية بعد كل من سنغافورة ولوكسمبورغ، والمركز 18 في كفاءة الحكومة، متقدمة على فرنسا والبرتغال وبلجيكا وإسبانيا.

كما حلت في المركز 22 في مؤشر التمكين، والمركز 24 في مؤشر النمو، والمركز 29 في مؤشر الاحتفاظ بالمواهب والمركز 33 في حكم القانون.

مؤشرات فرعية

وحققت الإمارات مراتب جيدة في عدد من المؤشرات الفرعية، ومنها المركز 3 في الانفتاح الخارجي، وجاذبية الأعمال، والمركز الأول في الطلاب الدوليين واليد العاملة المهاجرة، والمركز 9 في الانفتاح الداخلي، والمركز 11 في مؤشر التسامح مع الأقليات، والمركز 4 في التسامح مع المهاجرين، والمركز 9 في مؤشر فرص النساء القيادية.

كما حلت في المركز 9 في وفرة العلماء والمهندسين، والمركز الأول في استخدام الشبكات المهنية الافتراضية متقدمة على الولايات المتحدة وسنغافورة وهولندا.

وفي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال حلت في المركز 10 متقدمة على السويد وماليزيا وأستراليا وكندا، وفي المركز 18 في استخدام التكنولوجيا، والمركز 15 في تحويل الاستثمار الأجنبي المباشر والتكنولوجيا.

مؤشر المدن

وفي مؤشر المدن حلت دبي في المركز 5 في مؤشر الجاذبية الفرعي (استقطاب المواهب)، متقدمة على سنغافورة وسيدني وشنغهاي وطوكيو.

فيما تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر العام محتلة المركز 51 عالمياً من بين 155 مدينة، متقدمة على أوتاوا وإدنبرة ولاهاي وروتردام وموسكو وهانوفر، وحلت أبوظبي في المركز 65 بالمؤشر العام، والـ6 بمؤشر التمكين الفرعي.

وعربياً، حلت السعودية في المركز 40، والبحرين 40، وعمان في المركز 43، والأردن 61، والكويت 63، وتونس 79، ومصر 97، واليمن 132.

وواصلت الدول الأوروبية الهيمنة على تصنيفات المؤشر، حيث حلت 17 بلداً منها في قائمة الـ 25 دولة الأولى، مع احتفاظ سويسرا بموقعها في الصدارة. وجاءت الولايات المتحدة (2) وسنغافورة (3) وحلت السويد (4) والدانمارك (5).