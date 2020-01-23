30 % نمو حجم أعمال «أفيفا» في الإمارات 2019

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف كريج هايمان الرئيس التنفيذي لشركة أفيفا العالمية المتخصصة في مجال البرمجيات الهندسية والصناعية، أمس، عن نمو حجم أعمال الشركة في الإمارات بنسبة 30 % العام الماضي.

مؤكدا أن الشركة تعمل حاليا على زيادة هذه النسبة خلال 2020.

وأوضح هايمان في رد على سؤال لـ «البيان الاقتصادي» خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمناسبة تنظيم الشركة مؤتمرها السنوي في أبوظبي على مدار يومين، أن الشركة ستزيد عدد موظفيها في مكتبها الإقليمي بدبي بنسبة لا تقل عن 50% خلال العام الجاري لتلبية احتياجات عملائها في الإمارات والمنطقة.

مشيرا إلى أن مكتب دبي يخدم الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن الإمارات تستحوذ على نحو نصف حجم أعمالها في منطقة الشرق الأوسط والخليج، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في مناطق 3 رئيسية بالعالم وهي أوروبا، والأمريكتان، وآسيا والشرق الأوسط وتعد الإمارات قلب المنطقة الأخيرة.

وذكر أن لدى الشركة أكثر من 150 عميلا في الإمارات من أبرزها شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك وشركة الإنشاءات الوطنية البترولية إن بي سي سي إحدى شركات مجموعة صناعات.

وذكر أن لدى الشركة عدة مشاريع تقنية مع شركة أدنوك أبرزها مركز الابتكار «بانوراما» الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة ويوفر معلومات دقيقة عن مشاريع الشركة وقراءات الحقول والإنتاج والتصميمات الهندسية والصيانة الاحترازية للمشاريع وربطها بالإنتاج، إضافة إلى شراكة في الحلول السحابية.

وكشف عن أن الشركة تنفذ حاليا عقدا كبيرا مع شركة الإنشاءات الوطنية البترولية يختص بحلول البيانات مؤكدا إنجازه في الموعد المحدد.

وفضل هايمان عدم الإفصاح عن حجم عقود شركته مع شركتى أدنوك والإنشاءات البترولية، وقال: نؤكد أن حجم أعمالنا ينمو بقوة في الإمارات ونتوقع المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن شركته تعمل مع شركة أدنوك لمعالجة الغاز باستخدام تقنية التنبؤ بالذكاء الاصطناعي والصيانة المخططة مسبقاً ولفت إلى أن شركة أفيفا ستزيد استثماراتها خلال الفترة المقبلة على مبادرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الإمارات.

وأكد على أن نسبة نمو استثمارات الشركة في مبادرات التحول الرقمي في الإمارات تعد الأعلى مقارنة بالشركات المنافسة التي لا تتجاوز نسبة نمو استثماراتها 10%.

أدنوك

من جانبها، أكدت شركة أدنوك على أنها أطلقت خلال السنوات الماضية ما يزيد على 125 حلاً رقمياً للتطوير والتحول الرقمي.

وقال الدكتور سيف الناصرى الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز خلال كلمته في مؤتمر أفيفا: عملنا على إطلاق وتجربة واختبار يزيد على 125 حلاً رقمياً للتطوير والتحول الرقمي.

من خلال شراكة أدنوك لمعالجة الغاز مع «أفيفا»، قمنا بتطبيق النظام المركزي للتحليل القائم على التنبؤ والتشخيص، ومن شأن ذلك أن يسهم في تغيير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بإدارة المعدات على المدى البعيد. ويساعدنا هذا النظام على توقع الحالات غير الاعتيادية، وتقليل وقت التوقف عن العمل، والعمل على توفير النفقات، وذلك بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ.

أفيفا

وأفيفا هي أكبر شركة تكنولوجية مدرجة ببورصة لندن. وتضاعف حجم أعمالها ثلاث مرات إلى 7 مليارات جنيه إسترليني.