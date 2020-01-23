«تنظيم الاتصالات» تطلق برنامجاً لبناء القدرات

المصدر: (دبي – البيان)

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات البرنامج الوطني لبناء القدرات في الأمن السيبراني، أحد البرامج الأساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

حيث يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات وطنية على مستوى عالٍ من الكفاءة في مجال حماية الفضاء السيبراني والتصدي للمخاطر ذات الصلة.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب في مجال الأمن السيبراني سواء المتخصصين منهم في هذا المجال، أو العاملين في المجالات المتعلقة بتقنية المعلومات والحاسب الآلي، أو الطلاب والهواة، مما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحوادث السيبرانية، ودعم البحث والابتكار، إضافة إلى تأمين البنية التحتية الرقمية للدولة.

وقال المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: أطلقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بهدف تعزيز وحماية التقدم السريع الذي تشهده الدولة في مسارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والثورة الصناعية الرابعة، مدفوعة بالزخم القوي الذي تولّد عبر تاريخ حافل بالريادة والإنجازات الكبرى، ومع بداية هذا العام بدأنا التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجية.