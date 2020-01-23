مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم شركات الابتكار الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، أمس، دعم دفعة جديدة من شركات الابتكار الناشئة في أبوظبي برأس مال استثماري يصل إلى 60 مليون درهم، بهدف دعم منظومة الابتكار والتكنولوجيا في أبوظبي.

وشمل الدعم خمس شركات ناشئة من المتقدمة بطلبات التمويل للصندوق الاستثماري التابع للمكتب، وهي: «سكيورنسي»، و«تراكر»، و«سروة»، و«يعقوب»، و«أوكادوك». وكجزء من الاستثمارات الجديدة، وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار أيضاً اتفاقية مع شركة «جلوبال فينتشرز»، أول اتفاقية مع الشركات الاستثمارية العاملة في الدولة.

وأطلق مكتب أبوظبي للاستثمار الصندوق الاستثماري في مايو 2019، والذي يعد جزءاً من برنامج «غداً 21» ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة، من خلال توفير قنوات جديدة للوصول إلى رأس المال، والمساهمة في تعزيز الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في قطاع التكنولوجيا في العاصمة أبوظبي.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام «مكتب أبوظبي للاستثمار»: «يهدف الصندوق الاستثماري الذي أسسه مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم منظومة الابتكار في الإمارة، ورفد مساعي الشركات الراغبة بالحصول على الاستثمارات اللازمة لتطوير الأفكار الإبداعية والخلاقة، وضمان عدم ضياعها نظراً لقلة الاستثمار.

وتوفر أبوظبي بيئة استثمارية آمنة للشركات الناشئة، كما تمثل حاضنة أعمال بارزة تمنح المواهب الخلاقة ورواد الأعمال الثقة اللازمة للمبادرة بمخاطرات محسوبة تجسد أفكارهم الإبداعية والتجارية، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة».