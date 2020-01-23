«فينتك هايف» يطلق «سكيل أب»

المصدر: (دبي - وام)

كشف برنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي مسرّع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة عن الـ«سكيل أب»، مسرّع أعمال جديد للشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويدعم البرنامج الجديد عمليات التوسع التي تتجه إليها الشركات الناشئة من خلال شراكات استراتيجية وتوفير موارد استثمارية من برنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة للوصول إلى موارد الشركاء وخدمات الدعم والاتصال بشبكات المستثمرين، فضلاً عن تسريع جولات التمويل الخاصة بهم.

ويقدّم البرنامج للشركاء الاستراتيجيين في «فينتك هايف» فرصة الوصول إلى قائمة الشركات الناشئة والاستفادة من فرص النمو والتوسّع التي تتيحها الأسواق المستهدفة بشكل أسرع.

حيث يصل عدد الشركاء المعتمدين إلى ستة، ومن بينهم «ميدل إيست فينتشر بارتنرز» و«اتصالات» و«صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي» و«دبي كالتيفيت» و«فالكم» للخدمات المالية و«إن آي كاب». وللاستفادة من برنامج «فينتك هايف» فإنه يتوجب على الشركات أن تكون ناشئة وتتمتع بتصنيف A+.