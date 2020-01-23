تفاهم بين «عجمان الحرة» و«المشرق»

وقّعت منطقة عجمان الحرة مذكرة تفاهم مع بنك المشرق بغرض توفير الخدمات المصرفية لمستثمري المنطقة بما يسهم في تعزيز أعمالهم وتطورها.

ووفقاً لمذكرة التفاهم فإن بنك المشرق سيكون الشريك المصرفي المفضل للشركات التي تنوي تأسيس فروع لها بالمنطقة خلال عمليات التسجيل والترخيص أو الكائنة بالفعل، حيث ستستفيد بعدد من الخدمات المصرفية والتسهيلات التي من شأنها الارتقاء بأعمالهم.

وتتضمن مذكرة التفاهم منح شركات منطقة عجمان الحرة الأولوية لدى التقدم بطلب فتح حساب بخطوات مبسطة وسريعة، حيث ستأخذ العملية ذات المسار الطبيعي، إلا أنها ستكون أسرع من مثيلاتها.

وقالت فاطمة سالم، مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: تأتي تلك الخطوة في سياق سعينا الدؤوب لتسهيل ممارسة الأعمال بمنطقة عجمان الحرة، وتسريع الخدمات المقدمة للشركات وتبسيطها ليتفرغوا لإنجاز أهدافهم التنموية. (عجمان - البيان)