افتتاح كراون بلازا دبي مارينا

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال»، افتتاح فندق «كراون بلازا دبي مارينا»، أحد أحدث إطلاقات المجموعة حول العالم.

ويشكّل الافتتاح بداية لخطط توسعيّة طموحة تتبنّاها العلامة على مستوى المنطقة لمواكبة الفعاليات التجارية المتزايدة التي يشهدها الإقليم، حيث أطلقت 24 فندقاً (تضمّ 6836 غرفة) ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام ومصر، وتعمل على استكمال 8 فنادق (بسعة إجمالية تبلغ 2738 غرفة)، تقع ثلاثة منها في الإمارات وثلاثة أخرى في السعودية.

ومن المتوقّع أن يصبح الفندق مركزاً مهماً للمسافرين من رجال الأعمال قبل انطلاق معرض إكسبو 2020، حيث يبعد مسافة 20 دقيقة فقط بالسيارة عن الموقع الذي يحتضن المعرض.

كما يمتاز بقربه من أبرز وجهات الأعمال. وقال جورج فرحات، المدير العام لفندق «كراون بلازا دبي مارينا»: «يشكّل الفندق إضافة قيّمة لمحفظة استثمارات «كراون بلازا» في المنطقة. ويقع الفندق على دبي مارينا، حيث يمكن الوصول إليه مباشرة من الممشى، ويتكوّن من 24 طابقاً على مساحة 3037 متراً مربّعاً، ويضمّ 273 غرفة».