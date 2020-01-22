شركة تقدم 163 عروض ومزايا

المصدر: الفجيرة-عائشة الكعبي

كشف المكتب التسويقي في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن المؤشرات والنتائج الخاصة ببطاقة الخصومات "جود"، حيث تستهدف كافة موظفي المؤسسة ، ايمانا منها بترسيخ مقومات السعادة ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية بين موظفيها كافة ، بما يعزز الولاء المؤسسي ويحسن جودة الحياة ويحفز على الإنتاجية والتميز.

و أوضح المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة أن البطاقة تتضمن العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص ، حيث ارتفع عدد شركاء جود من 120 شركة الى 163 شركة من أكثر من 500 فرع و محل داخل الإمارة و خارجها بنسبة تصل إلى 70‎%‎ ، مشيراً إلى ان عدد المستفيدين منها نحو 734 موظف ينتفعون من مميزات البطاقة مع أقاربهم من الدرجة الأولى .