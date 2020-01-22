شركة تقدم 163 عروض ومزايا

المصدر:
  • الفجيرة-عائشة الكعبي
التاريخ:

كشف المكتب التسويقي في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن المؤشرات والنتائج الخاصة ببطاقة الخصومات "جود"، حيث تستهدف كافة موظفي المؤسسة ، ايمانا منها  بترسيخ مقومات السعادة ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية بين موظفيها  كافة ، بما يعزز الولاء المؤسسي ويحسن جودة الحياة ويحفز على الإنتاجية والتميز.

و أوضح المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة أن  البطاقة تتضمن  العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص ، حيث ارتفع عدد شركاء جود من 120 شركة الى 163 شركة من أكثر من 500 فرع و محل داخل الإمارة و خارجها بنسبة تصل إلى 70‎%‎ ، مشيراً إلى ان  عدد المستفيدين منها نحو  734 موظف ينتفعون من مميزات البطاقة مع أقاربهم من الدرجة الأولى .

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