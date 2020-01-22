"أبوظبي للاستثمار" يدعم الابتكارات بـ 60 مليون درهم

المصدر: وام

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، اليوم عن دعم دفعة جديدة من شركات الابتكار الناشئة في أبوظبي برأس مال استثماري يصل إلى 60 مليون درهم، بهدف دعم منظومة الابتكار والتكنولوجيا في أبوظبي. شمل الدعم خمس شركات ناشئة من المتقدمين بطلبات التمويل للصندوق الاستثماري التابع للمكتب، وهي: "سكيورنسي"، و"تراكر"، و"سروة"، و"يعقوب"، و"أوكادوك".

وكجزء من الاستثمارات الجديدة، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار أيضاً اتفاقية مع شركة "جلوبال فينتشرز"، أول اتفاقية مع الشركات الاستثمارية العاملة في الدولة. وأطلق مكتب أبوظبي للاستثمار الصندوق الاستثماري في مايو 2019، والذي يعد جزءاً من برنامج "غداً 21" ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة، من خلال توفير قنوات جديدة للوصول إلى رأس المال، والمساهمة في تعزيز الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في قطاع التكنولوجيا في العاصمة أبوظبي.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام "مكتب أبوظبي للاستثمار": "يهدف الصندوق الاستثماري الذي أسسه مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم منظومة الابتكار في الإمارة، ورفد مساعي الشركات الراغبة بالحصول على الاستثمارات اللازمة لتطوير الأفكار الإبداعية والخلاقة، وضمان عدم ضياعها نظراً لقلة الاستثمار. وتوفر أبوظبي بيئة استثمارية آمنة للشركات الناشئة، كما تمثل حاضنة أعمال بارزة تمنح المواهب الخلاقة ورواد الأعمال الثقة اللازمة للمبادرة بمخاطرات محسوبة تجسد أفكارهم الإبداعية والتجارية، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. وتتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وتمكينهم من كتابة قصص نجاح بارزة في عالم المال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم".

وحصلت شركة "جلوبال فينتشرز" الاستثمارية على التمويل بالاستفادة من برنامج الاستثمار المبتكر التابع للصندوق الاستثماري، والذي يعمل على توفير استثمار يعادل قيمة الاستثمار التي تقوم بجمعه الشركة الاستثمارية في سوق التمويل الخاص. وتعتبر "جلوبال فينتشرز" من الشركات الاستثمارية الممولة للشركات المتخصصة في المجالات التكنولوجية، والتي تمتاز بإمكانيات تؤهلها للنمو والتأثير الإيجابي في الأسواق الناشئة.

وقالت نور سويد، المدير العام المشارك لدى "جلوبال فينتشرز": "سعداء بالعمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم شركات التكنولوجيا في المنطقة والاستثمار فيها بما يمكنها من النمو وخلق قصص نجاح جديدة. إن الفرصة المتاحة أمام رواد الأعمال للعمل جنباً إلى جنب مع القادة والملهمين وهي فرصة فريدة ستمكنهم من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم".

وحصلت كل من "سكيورنسي"، و"تراكر"، و"سروة"، و"أوكادوك" و"يعقوب" على التمويل عبر برنامج صندوق التمويل الخاص بدعم الشركات الناشئة، والذي تحصل خلاله الشركات على تمويل يعادل قيمة التمويل الذي يلتزم بتقديمه المستثمر الرئيسي في شركة ناشئة تعمل في أبوظبي أو ترغب بالانتقال للعمل انطلاقاً منها. وسيساهم هذا الاستثمار الذي يقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار في تحفيز وإثراء ثقافة الريادة والابتكار في العاصمة أبوظبي.

وتعتبر شركة "سكيورنسي" التابعة للمختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي (RegLab) والفائزة ببرنامج الحوافز الخاص بمنصة "هب 71"، من الشركات الرائدة في تكنولوجيا البلوك تشين التي تعمل على دعم التعاملات المالية الرقمية على مستوى العالم.

وقال جون هينسل، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لدى شركة سكيورنسي بهذه المناسبة : " أدركت سكيورنسي منذ العام 2017 الدور الهام الذي تلعبه أبوظبي في دفع وتيرة التبني المنظم والمسؤول للأصول الرقمية على مستوى العالم، وقد حرصنا على تعزيز حضورنا في العاصمة أبوظبي منذ ذلك الحين ".

وأضاف: "نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز للابتكار ولاعب عالمي بارز في تطوير خدمات التكنولوجيا المالية المتكاملة، ويسعدنا العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار كمستثمر استراتيجي في شركة سكيورنسي. نحن ملتزمون بتطوير المشهد التقني في أبوظبي، ونخطط لاحتضان الجزء الأكبر من المواهب والكفاءات الخلاقة المتخصصة في مجال هندسة البرمجيات ضمن منصة "هب 71". وبالاستفادة من هذه البيئة التكنولوجية المتقدمة والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لحكومة أبوظبي، فإننا سنقوم بتطوير وتوفير التكنولوجيا الأساسية للأوراق المالية الرقمية في أبوظبي والمساهمة في ترسيخ المكانة العالمية التي يتمتع بها مركز أبوظبي العالمي كأحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم".

وتوفر شركة "سروة" منصة تداول مالية إلكترونية تعمل على نشر وتنفيذ استراتيجيات استثمارية فعالة وتطوير التجارب الاستثمارية الشخصية. وفي هذا الصدد، قال مارك شهوان، الرئيس التنفيذي لشركة "سروة": "نحن سعداء بوجود مكتب أبوظبي للاستثمار كمستثمر وشريك استراتيجي في شركة سروة، فهذا دعم كبير لشركتنا، وخير دليل على نجاح منصتنا الإلكترونية التي أسسناها قبل عامين. ونحن على ثقة أن دعم المكتب سيمكننا من مواصلة العمل ومساعدة المستثمرين في المنطقة للاستفادة من تمويلاتهم وجعل الاستثمار الشخصي أكثر سهولة وشفافية وأقل تكلفة".

وتوفر "تراكر" منصة إقليمية متخصصة بخدمات النقل اللوجستية وحجز الشاحنات عند الطلب، وتوفر الشركة واجهة إلكترونية سهلة الاستخدام تمكن العملاء من إجراء الحجوزات الإلكترونية للشاحنات وتتبع مساراتها بشكل فوري.

وقال غوراف بيسواس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تراكر": "نحن سعداء بهذا الدعم الاستثماري من مكتب أبوظبي للاستثمار، وباعتبارنا من الشركات التي تدير أعمالها في أبوظبي، فإن الاستثمار الذي وفره مكتب أبوظبي للاستثمار سيشكل دفعة قوية تنعكس إيجابياً على نمو أعمالنا في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نتطلع للمساهمة في تطوير منظومة خدمات النقل اللوجستية ودعم العمليات التقليدية بأحدث التقنيات والابتكارات العصرية. إنه أمر مشجع أن نرى مؤسسات حكومية مثل مكتب أبوظبي للاستثمار تضع ثقتها وتستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة".

وتمثل "أوكادوك" منصة إلكترونية لحجز المواعيد للخدمات الطبية المختلفة عبر الإنترنت، حيث تعمل المنصة على ربط مزودي خدمات الرعاية الصحية والأطباء بالمرضى بسهولة وراحة.

وقال فودهيل بنتركيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى "أوكادوك": "تتمثل مهمتنا الرئيسية في أوكادوك في نشر التقنيات العصرية التي تساهم في تحسين تجارب الرعاية الصحية المتاحة للأطراف كافة، ونحن سعداء جداً بالعمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتحقيق هذه المهمة. لقد نجحت أبوظبي في تأسيس منظومة تكنولوجية عالمية، تمكن الشركات الناشئة مثل شركتنا من توسعة وتطوير أعمالها في أنحاء المنطقة".

وتعتبر "يعقوب" من الشركات الناشئة التي تتطلع للمساعدة في الحد من معدلات السمنة لدى الأطفال من خلال توفير نظام تقني خاص بأفضل برامج التغذية المتاحة للصغار.

وفي هذا السياق، قال فيصل الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة "يعقوب": "لقد مكنا استثمار مكتب أبوظبي للاستثمار من تسريع عملية التمويل الأمر الذي مكننا من تخصيص المزيد من الوقت على العمليات التشغيلية وتعزيز فرصنا بتحقيق النجاح".

ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع عدد من الشركاء المرموقين مثل "منصة هب 71" و?twofour54?، وغيرها من المناطق الحرة بهدف توحيد الجهود لتطوير منظومة الابتكار المتكاملة في العاصمة أبوظبي.. كما يعمل على ربط المستثمرين والشركات التي تركز على الإبداع والابتكار لمساعدتهم على الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في أبوظبي بداية من الجامعات البحثية المتخصصة وصولاً إلى المناطق الحرة المتخصصة.