المصدر: وام

اختارت مؤسسة "براند فاينانس" العالمية، المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات للسنة الثانية على التوالي.

وبلغت قيمة علامة أدنوك التجارية لعام 2020 نحو 11.39 مليار دولار "?41.83? مليار درهم" بزيادة 28.6% مقارنة بالعام السابق، وزيادة 145% منذ إطلاق استراتيجيتها الرامية لإحداث نقلة نوعية على مستوى المجموعة في عام 2017، ما يجعلها العلامة التجارية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط لعام 2020 وأول علامة تجارية إماراتية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.

وانضمت أدنوك أيضاً إلى تصنيف العلامات التجارية العشر الأولى الأكثر قيمة على مستوى العالم في مجال النفط والغاز، كما حصل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها ، على أعلى تصنيف بين رؤساء شركات النفط الوطنية، والرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا، وذلك لدوره في تعزيز علامة الشركة التجارية وإرساء ثقافة تقوم على الارتقاء بالأداء المتميز وتعزيز القيمة.

وعلى مدار الإثني عشر شهراً الماضية، استطاعت أدنوك تعزيز علامتها التجارية من خلال التزامها بأفضل الممارسات على مستوى المجموعة، وسجلها الحافل بالإنجازات في مجال الصحة والسلامة والبيئة وتركيزها على الأمن والسلامة، ونجاح برامجها لتسهيل النمو الاقتصادي المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر، والترويج لعلامتها التجارية على الصعيد العالمي من خلال مبادرات مثل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" ورعايتها بطولة سباق الفورمولا 1، وإطلاق حملتها الترويجية للمجموعة "طاقة للحياة" مؤخراً.

وتعُرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال حاصل مجموعة من المعايير والعوامل، بما في ذلك الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال. ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة?.?

وتعد "براند فاينانس"، التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، ويقع مقرها الرئيسي في حي المال والأعمال (سيتي) في العاصمة البريطانية لندن، وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة.

وتقوم "براند فاينانس" سنوياً بتقييم أكثر من 3500 علامة تجارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية، ويتم إدراج أكثر 500 علامة تجارية قيمةً ضمن قائمة "براند فاينانس جلوبال 500" لعام 2020.