"اتصالات" أقوى علامة تجارية خدمية في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

حصدت مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" اليوم لقب أقوى علامة تجارية خدمية في منطقة الشـرق الأوسط وأفريقيا، واعتبارها العلامة التجارية الأقوى في قطاع الاتصالات في منطقة الشـرق الأوسط وأفريقيا من قبل وكالة "براند فاينانس" العالمية، والتي استحقتها بفضل استراتيجيتها المبتكرة لإثراء تجربة العملاء، وقدرتها على التكيف السـريع مع المتغيرات الديناميكية الرقمية في الأسواق التي تعمل فيها، وكذلك مبادراتها الناجحة في نشـر العلامة التجارية على مستوى العالم وتعزيز التفاعل مع عملائها.

ووبحسب التقرير الصادر مؤخراً من "براند فاينانس" الرائدة على مستوى العالم في مجال التقييم واستشارات الأعمال التجارية، فقد بلغت قيمة محفظة العلامة التجارية لمجموعة اتصالات إلى ما يقارب 11 مليار دولار، والتي تضم تحت مظلتها عدداً من العلامات التجارية مثل (اتصالات مصـر، اتصالات أفغانستان، موبايلي في المملكة العربية السعودية، اتصالات المغرب، يوفون"Ufone"وPTCL في باكستان). وحافظت "اتصالات" كذلك على مكانتها الإقليمية باعتبارها العلامة التجارية الأقوى في قطاع الاتصالات في منطقة الشـرق الأوسط وأفريقيا للعام الرابع على التوالي.

كما ارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ "اتصالات" لتصل إلى 8.5 مليار دولار، باعتبارها العلامة التجارية الخدمية الأكثر قيمة في منطقة الشـرق الأوسط وأفريقيا. كما تعد "اتصالات" العلامة التجارية الوحيدة في قطاع الاتصالات التي تحافظ على التصنيف AAA للعلامة التجارية.

وأعرب ديفيد هاي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "براند فايننس" عن ترحيبه بهذا الإعلان قائلاً: يسعدنا أن تكون ’اتصالات‘ اليوم هي العلامة التجارية الخدمية الأولى من بين 500 علامة تجارية أخرى للمرة الثالثة على التوالي، إذ حازت على هذا التصنيف المرموق بعد جهودها الكبيرة والملموسة في دفع عجلة الابتكار الشامل حتى باتت أحد الرواد العالميين في هذا المضمار، وهو الأمر الذي أسهم ببلوغ قيمة محفظة علامتها التجارية قرابة الـ 11 مليار دولار. ويبدو هذا جلياً من خلال ما تقدمه ‘اتصالات‘ من شريط واسع من الحلول الرقمية المبتكرة التي نشهدها كل عام من خلال مشاركاتها الدورية في معرض جيتكس، علاوةً على نجاحها في نشـر وتمكين شبكة الجيل الخامس 5G في دولة الإمارات، والتي ستكون الركيزة الأساسية لمعرض إكسبو 2020 دبي التي تنطلق فعالياته في أكتوبر القادم".

من جهته، أكّد المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات" قائلاً: "إن الوصول إلى القمة أسهل من المحافظة عليها، واليوم ومع الصدارة الإقليمية لعلامة ’اتصالات‘ التجارية إنما تؤكد فاعلية الجهود الدؤوبة التي تبذلها المجموعة في المجتمعات التي تخدمها عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل شبكة الجيل الخامس 5G بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التي نتبناها والمتمثلة بـ ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘، حيث تفخر ’اتصالات‘ بأن كان لها الريادة في إطلاق شبكة الـ 5G على مستوى الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبما يفتح آفاقاً من الفرص الواعدة، وحافزاً للابتكار الرقمي الشامل عبر القطاعات المختلفة، باعتبارها حاضنة لأهم التقنيات المستقبلية التي ستكون جزءاً لا يتجزأ من اقتصادنا وسير أعمالنا، وهو الأمر الذي يحقق التكامل بين شركات المجموعة ويزيد من تفاعل العملاء ويعزز الولاء للعلامة التجارية".

وأضاف العبدولي: يطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير الجزيلين إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعمها المتواصل الذي حفّزنا لتحقيق هذه النجاحات وتعزيز مكانة ’اتصالات‘ حتى تبوأت المركز الأول على مستوى المنطقة".

ومع تواجد المجموعة في 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ووصول عدد المشتركين لأكثر من 148 مليون مشترك، تواصل "اتصالات" جهودها الحثيثة لتعزيز الولاء للعلامة التجارية، علاوةً على دورها الفاعل في تمكين القدرات الرقمية في معرض "إكسبو 2020 دبي" باعتبارها شريك الاتصالات والخدمات الرقمية الرسمي، حيث تعمل "اتصالات" على تهيئة منطقة الحدث لتكون واحدة من أسرع وأذكى وأفضل المناطق المتصلة على وجه الأرض لإثراء تجربة 25 مليون زائر متوقَع، وذلك من خلال تمكين التقنيات المتطورة وخدمات الجيل الخامس على أرض الحدث.

كما نمت قيمة العلامة التجارية لاتصالات بفضل استراتيجيتها المبتكرة في خدمة العملاء، علاوةً على قدرتها في التكيّف السـريع مع احتياجات الأسواق المتنامية في ظل التطورات الرقمية المتصاعدة، والدور القيادي التي تقوم به لإطلاق شبكة الجيل الخامس 5G ودفع عجلة التحول الرقمي.

وأيضاً تلعب "اتصالات" دوراً محورياً في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتبنى استراتيجية طموحة تتمثل بـ "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات"، وتعمل على عدة مبادرات استثنائية سعياً لبناء منظومات رقمية متطورة في مجالات المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، والتي لها التأثير الكبير في تشكيل ملامح المستقبل الرقمي للمنطقة.

كما تمكّنت "اتصالات" من تعزيز التواصل مع عملائها عبر الأسواق التي تعمل بها من خلال ربط شعار "اتصالات" مع أهم الأحداث الرياضية العالمية، ورعايتها لأندية كرة القدم، وقامت أيضاً بإطلاق أول منصة مشتركة على مستوى المجموعة تحت شعار "نحن معاً "بهدف إثراء قيم التواصل في قلوب عملائها في ظل هذا العالم المتصل.

ويذكر أن شركة "براند فاينانس" تصدر لائحة أفضل 500 علامة تجارية على مستوى العالم، ولائحة أفضل 300 علامة تجارية في قطاع الاتصالات.

