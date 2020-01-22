بيع «شانغريلا دبي» مقابل 700.2 مليون درهم

المصدر: (دبي - سيد صالح)

بيع فندق «شانغريلا دبي» في مزاد مقابل 700.2 مليون درهم «190.62 مليون دولار»، وفقاً للنتائج المنشورة أمس، عبر الموقع الشبكي لشركة «الإمارات للمزادات»

وكان الفندق الفخم المكون من 42 طابقاً قد أدرِج في وقتٍ سابق من الشهر الجاري للبيع في مزاد عبر الموقع المذكور، وحُدد سعره المبدئي مقابل 700 مليون درهم، ما يعني أنه سعر بيعه الفعلي يزيد على سعره المحدد بنحو 200.000 درهم.

ولم يشمل سعر البيع الفعلي الأثاث الذي يحتوي عليه الفندق، كما لم يشمل أيضاً الرخصة التجارية لتشغيل العقارات السكنية والتجارية داخل مبنى الفندق. وكان الفندق مملوكاً لمجموعة «الجابر» في أبوظبي، وجاء بيعه جزءاً من عملية إعادة هيكلة لسداد ديون.