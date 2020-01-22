لجنة التنمية الاقتصادية بعجمان تؤكد أهمية تعزيز شراكة القطاعين

المصدر: عجمان - البيان

أكد المهندس عبد الله المويجعي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان، حرص اللجنة على متابعة كافة التطورات الاقتصادية والمشاريع السياحية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

مشيداً بجهود الأعضاء في طرح واستعراض الملفات التي تدعم تنافسية القطاع الاقتصادي وتعزز المقومات والمزايا التي تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية خلال العام 2020، لمناقشة آخر المستجدات في الشأن الاقتصادي للإمارة وأهم المشاريع الاقتصادية والسياحية.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة الوقوف على دراسات جدوى مستوفية لمشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تضمن تطور مختلف المجالات، مثمنين توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير البنية التحتية والتشريعية اللازمة لزيادة تنافسية الإمارة اقتصادياً وسياحياً.

واطلع الحضور على تجربة أحد المصانع الرائدة في منطقة عجمان الحرة، وعوامل الجذب للبيئة الاستثمارية. وتناولت الجلسة مستجدات سياسة جذب الاستثمار الأجنبي والترويج الخارجي للإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة محلية وإقليمية للاستثمار. كما وجه أعضاء اللجنة بضرورة الاطلاع على التجارب الحديثة الناجحة داخل الدولة وخارجها للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للقطاع الخاص.