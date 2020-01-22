فعاليات متنوعة في «أدنيك» خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» سلسلة من الفعاليات المتنوعة الرائدة في كلٍ من مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي أعقاب النجاح البارز الذي حققه موسم 2019، تسعى «أدنيك» لاستهلال العقد الجديد ببداية قوية ومتميزة، ومواظبة جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها العاصمة الإقليمية لسياحة الأعمال عبر استضافة أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية.

ستستضيف «أدنيك» معرض العروس أبوظبي خلال الفترة من اليوم وحتى 25 يناير. وخلال الفترة نفسها يقام مهرجان المرح للصحة واللياقة. كما ستستقبل «أدنيك» معرض «توظيف 2020» ما بين 27 و29 يناير. بينما سيشهد شهر فبراير استضافة «المنتدى الحضري العالمي»، واحد من أكبر فعاليات العام. ونظراً لكونها مدينة رائدة تحدد ملامح التنمية الحضرية المستدامة، خلال الفترة من من 8 ولغاية 13 فبراير.

وستستقبل «أدنيك» خلال الفترة بين 23 و25 فبراير، أبرز المصنّعين العالميين والخبراء والمهتمين بقطاع الأنظمة غير المأهولة وقطاعات المحاكات والتدريب من مختلف دول العالم في أبوظبي للمشاركة بالدورة الرابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020».

ويُمثل تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت منصة لتسليط الضوء على النسخة المقبلة من «معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة» (يومكس)، والذي يعقد في الفترة بين 23 و25 فبراير المقبل.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 8 ولغاية 12 مارس المقبل مؤتمر الاتحاد العالمي للشفاء من الجروح 2020. كما يقام المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية يومي 9 و10 مارس. وفي الفترة من 9 ولغاية 11 مارس، يقام معرض تكنولوجيا تربية الدواجن في الشرق الأوسط وأفريقيا (فيف ميا). كما يستضيف المركز أيضاً جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في 9 مارس.

وتقام المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2020 من 15 ولغاية 17 مارس.وتحتفي هذه الفعالية الرائدة بالمواهب الإماراتية البارزة ومهاراتهم التقنية والمهنية الملهمة لجيل الشاب.

وخلال الفترة بين 17 و19 مارس، سيسلط المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار» الضوء على دور أبوظبي الرائد في السياسات الأمنية الدولية.

ويحتضن مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في الفترة بين 25 وحتى 28 مارس المقبل، مؤتمر «فيدكون أبوظبي»، الذي يُعتبر الفعالية الأضخم من نوعها في قطاع الفيديو عبر الإنترنت.