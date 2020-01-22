الإمارات الـ11 بين مستوردي الساعات عالمياً

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد كيجي كاتو المدير العام لسيتزن الخليج، أن الإمارات سوق مهمة لقطاع الساعات في العالم. وأوضح في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن الدولة تحتل المرتبة 11 في قائمة أكبر المستوردين للساعات في العالم.

وذلك وفقاً للاتحاد السويسري لمُصدري الساعات، مشيراً إلى أن الإمارات باتت وجهة رائدة في السياحة وتسوق المنتجات الفاخرة،.

وذلك لما تتمتع به من إمكانات هائلة وموقع حيوي. وحول تقييم أداء سوق الساعات خلال العامين الماضيين قال كاتو: سجلت مبيعات الساعات اليابانية أداءً أفضل من السويسرية في فئة الساعات متوسطة السعر، أما عن الساعات الفاخرة فإن العلامات السويسرية سجلت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي.

وأضاف: يرتبط قطاع الساعات بأداء الاقتصاد سواء المحلي أو العالمي، فإذا كان الاقتصاد جيداً فإننا نشهد نمواً ملحوظاً في المبيعات، ولكن إذا كان الاقتصاد بطيئاً نتأثر أيضاً، لكن التأثير يختلف من فئة ساعات لأخرى.

ساعات ذكية

وحول انعكاس الساعات الذكية على قطاع الساعات التقليدية، قال كاتو: لكل شركة رؤية مختلفة حول الساعات الذكية.

حيث يرى البعض أنها تشكل تهديداً، بينما يرى آخرون أنها فرصة لأن الساعات الذكية تزيد من عدد الأشخاص الذين يرتدون الساعات.

وهناك دائماً فرصة لأن ينتقل الكثير منهم إلى الساعات التقليدية. ليس لدي الأرقام الدقيقة، لكن الساعات الذكية والتكنولوجيا القابلة للارتداء مجتمعة تمثل حجماً كبيراً للغاية، ولكن من حيث القيمة فهي لا تزال صغيرة مقارنة بالساعات التقليدية.

التجارة الإلكترونية

وقال كاتو إن التجارة الإلكترونية أثرت على قطاع التجزئة التقليدية، مشيرا إلى أن علامتهم التجارية تباع في العديد من منصات التجارة الإلكترونية.

وقال إنه نظراً لعامل السعر المعقول، فإن سيتزن تبقى جذابة للكثير من العملاء. وأضاف: توجد سيتزن بمنطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً.

ولكن كمكتب إقليمي نحن هنا منذ 3 أعوام، وأصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أبرز الأسواق في التسعينيات عندما كانت الصناعة تنمو بسرعة، فقد كانت دول الخليج هي القوة الدافعة لنمو العلامة في المنطقة، فيما لا تزال الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الأسواق الرئيسية للشركة.

وأوضح كاتو أن سيتزن تعتبر واحدة من أكبر شركات تصنيع الساعات في العالم، وقد استحوذت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في اليابان على العديد من العلامات التجارية في السنوات القليلة الماضية، والتي تضم بعض العلامات التجارية السويسرية أيضاً، كما تعتبر من أكبر الشركات المصنعة لحركة الساعات في العالم بحصة سوقية تقترب من 25% من السوق العالمي.