«منزل إعمار الذكي» في الإمارات العام الجاري

المصدر: دبي- البيان

وقّعت «إعمار العقارية»، مذكّرة تفاهم مع شركة «شاومي» العالمية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، التي توفّر أكبر منصّة للمستهلكين في مجال إنترنت الأشياء، لإطلاق «منزل إعمار الذكي» .

وهو مفهوم ثوريٌ يوفر للعملاء فرصة تجربة أحدث تقنيات المنازل الذكية التي تتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري. وسيكون المنزل ضمن مجموعة حصرية من المشاريع السّكنية التابعة لإعمار ستتضمّن أفضل التقنيات الرقميّة من «شاومي»، وتضم مجموعةً شاملةً من منتجات المنازل الذكية وإنترنت الأشياء المثبّتة مسبقاً.

وأصبحت إعمار بموجب هذه الاتفاقية أول مطور عالمي خارج الصين يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شاومي» لتطوير تجربة مبتكرة للمنازل الذّكية.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في إطار التزام إعمار تطوير مجمّعات سكنيّة تلبّي متطلّبات الجيل القادم من العملاء، ووقع اختيارها على شركة «شاومي» كشريك استراتيجي لريادتها في قطاع تطوير تقنيات المنازل الذكية.

وإضافة إلى أكثر من 213 مليون جهاز ذكي متصل، تمتلك «شاومي» محفظةً من تقنيات المنازل الذكية في قطاعات الترفيه وتوفير الطاقة وإدارة المرافق والأمن والرفاهية. وسيتيح هذا التعاون تجربةً عصريةً وسلسة توفر للعملاء مستوياتٍ أعلى من الراحة بالاعتماد على تقنيات الجيل القادم.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: يجسد إطلاق منزل إعمار الذكي التزامنا التعاون مع شاومي، بالعمل على خلق تجربة متطوّرة وعصرية توفّر أعلى مستويات الاتصال والراحة للجيل القادم من عملائنا، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية وحرصنا على تلبية المتطلبات الجديدة للعملاء. وهذه الشراكة المتميزة ستساهم في إطلاق منتجٍ غير مسبوق في المنطقة.

تقنيات ذكية

وسيوفّر منزل إعمار الذكي تجربة اتصالٍ شاملة يتم التحكم من خلالها بالتقنيات الذكية ومراقبتها من خلال تطبيق مي هوم،.

والذي سيتيح للمستخدمين بفضل المنتجات التي تدعم أدوات التحكم الصوتي الذكي، إمكانية إدارة النظام الذكي الشخصي الخاص بهم بشكل مباشر وسلس.

حيث يوفر نظام (Mi Smart Door Lock) من شاومي مستويات عالية من الأمان والراحة لسكان المنزل، بفضل خاصية الدخول إلى المنزل من دون مفتاح باستخدام الهواتف الذكيّة والأجهزة القابلة للارتداء ورموز المرور.

كما يمكن الاستعانة بروبوت شاومي لتنظيف المنزل يومياً. وتم تصميم حلول المنازل الذكية من شاومي لتوفير أقصى درجات الراحة والكفاءة في استخدام الطاقة، ما يتيح إمكانية تشغيل كل ركن من أركان المنزل بواسطة الأجهزة الذكية.

وعقب إطلاق منزل إعمار الذكي في الإمارات، سيتم الإعلان عن إطلاقه في عددٍ من المشاريع. كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول منزل إعمار الذكي وخطط الإطلاق في المستقبل القريب.