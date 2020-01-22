أرمينيا ترغب في إبرام اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروآسيوي

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب الرئيس أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا عن رغبة بلاده بعقد اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، التي تعد أرمينيا عضواً به ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الرئيس أرمين ساركيسيان في حوار مع وكالة أنباء الإمارات على العلاقات المتميزة بين أرمينيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على أهمية منطقة الخليج بالنسبة لبلاده، وأبدى تطلعه لتعزيز هذه العلاقات لا سيما في مجالات السياحة وحلول الطاقة والمناخ.

وقال: إن مثل هذه الاتفاقيات لها أثر إيجابي على الصعيد السياسي إضافة إلى الآثار المالية واللوجستية، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة لا تمثل فقط قيمة مضافة إلى الاتحاد لكنها تثبت أيضاً أن هناك اهتماماً حقيقياً، وأن هذا الاتحاد يمكنه تحقيق النجاح.

وتأسس «الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي» في عام 2015 ويضم كلاً من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان. ويمثل سوقاً متكاملة بناتج محلي إجمالي يصل إلى 1.9 تريليون دولار ويهدف إلى رفع القدرة التنافسية والتعاون بين الاقتصادات الوطنية وتشجيع التنمية من أجل رفع مستوى معيشة الدول الأعضاء.

تسامح

وأعرب سركيسيان عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الإمارات بالعالم في نشر قيم التسامح وتعاليم الدين الإسلامي، مؤكداً أهمية احترام الثقافات والديانات والقيم الأخرى والتعايش والتعاون معاً.

وقال إنه لا يرى سبباً يجعلنا غير متسامحين، مضيفاً: إن تعزيز التواصل بين الدول بغض النظر عن الدين والعرق واللون يسهم في نشر قيم التسامح في العالم وبناء علاقات قائمة على الحوار والتفاهم وفق قيم راسخة من المحبة والصداقة.

وعبر عن تطلع أرمينيا إلى بناء علاقات متينة مع الإمارات تستند إلى القيم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الصديقين في التسامح واحترام المعتقدات والتعايش الإنساني.

وقال إن التسامح يتمثل في إظهار الحب إلى الأشخاص المختلفين عنك وإن دولاً مثل أرمينيا والإمارات يمكنها أن تكون مثالاً للتعايش في محبة وصداقة.

تمكين المرأة

وثمن الرئيس الأرميني جهود الإمارات في مجالات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين واصفاً تلك الجهود بـ «المبهرة». كانت الإمارات احتلت المركز الأول عربياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين 2019 والمرتبة 26 عالمياً.

وأضاف: حتى عند مقارنة الإمارات بالدول الأوروبية فإن ما حققته الإمارات في مجال المساواة بين الجنسين كان مبهراً والعدد الكبير من الإماراتيات في المناصب العليا في الحكومة مثير للإعجاب.

مشروع

وتحدث الرئيس الأرميني عن حلمه ممثلاً في مشروع «ATOM» أو «الغد المتقدم» الهادف إلى تطوير العلوم والتقنيات في أرمينيا.

وقال إنه «بمثابة اختبار يأخذنا إلى المستقبل، لذلك علينا تخطيط واستشراف المستقبل. والمشروع يشمل حديقة ترفيهية تصور المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى متحف الغد الذي سيظهر كيف سيبدو العالم في السنوات الخمسين المقبلة، وهناك أيضاً مدينة للعلوم والتقنيات ستضم الشركات العالمية الرائدة ومراكز البحوث والجامعات» موضحاً أن المشروع يتضمن أيضا منصة تعليمية توجه الشباب أكاديمياً.

وتقدم الرئيس الأرميني بالشكر لقيادة الإمارات لاستضافة الجالية الأرمينية وبناء الكنائس حتى يستطيعوا ممارسة شعائرهم الدينية. وقال: أريد أن يأتي المزيد من الأرمن إلى الإمارات، وأود دعوة أصدقائنا في الإمارات لزيارة أرمينيا أيضاً.

مزايا

سلط الرئيس أرمين ساركيسيان الضوء على مزايا عقد شراكات مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، قائلاً: بإمكانك ممارسة النشاط الاقتصادي في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، إذ لا وجود للجمارك أو الضرائب الإضافية في ما بينها. ولفت إلى توقيع دول من خارج منطقة أورآسيا مثل سنغافورة على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد، فيما وقعت أرمينيا على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2017.