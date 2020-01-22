«مالية دبي» تخرّج 77 موظفاً من 24 جهة حكومية

المصدر: دبي – البيان

أقامت دائرة المالية بحكومة دبي أمس بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حفل تخريج الدفعة السادسة من برنامج الدبلومات المهنية التابع لبرنامج «ماليون».

وذلك برعاية كريمة وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، راعي البرنامج. شهد الحفل عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، وعبدالله الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وخرّجت دائرة المالية 77 موظفًا ينتمون إلى 24 جهة حكومية شاركوا في دورة 2019 من برنامج الدبلومات المهنية في «ماليون»، والتي انطلقت في فبراير 2019.

وهنّأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد الخريجين، داعيًا إياهم إلى بذل كل جهد ممكن للارتقاء بالأداء المالي لحكومة دبي، وتسخير المعرفة المكتسبة في سبيل الوصول إلى تلك الغاية عبر تحقيقهم أقصى استفادة ممكنة مما اكتسبوه من برنامج «ماليون»، ومقدّمًا شكره إلى القائمين على البرنامج والساعين دومًا إلى ضمان نجاحه المستمر.

وقال سموّه إن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها أخيرًا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطار مجلس دبي «تتطلّب من حكومة دبي أعلى درجات الكفاءة المالية.

الأمر الذي يساهم برنامج (ماليون) في تحقيقه مساهمة مباشرة، نظرًا لأنه يعمل على رفع الوعي المالي لموظفي الحكومة عبر ربط التدريب النظري بالتطبيق العملي، ما من شأنه إثراء الخبرة العملية للموظفين المختصين بالشأن المالي وتطوير العمل المالي على أرض الواقع.

440 خريجاً

وتقدّم عبدالرحمن آل صالح، بالشكر إلى سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على دعمه المتواصل لبرنامج (ماليون)، الذي كانت الدائرة أطلقته في العام 2012 بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية، تحت رعاية كريمة من سموه، مهنِّئًا خريجي الدفعة السادسة من برنامج الدبلومات المهنية، وأوضح أن أعداد الخريجين بلغت 440 خريجاً في مختلف تخصّصات الدبلوم المهني منذ انطلاق البرنامج في 2014.

وأضاف: نحرص في دائرة المالية في سياق توجيهات القيادة الرشيدة بالاستعداد للخمسين عامًا القادمة.

وفي إطار التزامنا الراسخ بدعم المسارات الستة التي يُشرف عليها مجلس دبي والمبادرات الاستراتيجية المنبثقة عن المجلس، على مواصلة التشاور والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتلبية احتياجاتها الاستراتيجية من التدريب التخصّصي في المجالات المالية لسنوات عديدة قادمة.

ما يكفل لها رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز مستويات الشفافية والدقة من خلال تقديم مزيد من برامج الدبلوم المتخصصة، مع تحقيق أعلى معدلات السعادة في أوساط الموظفين المنخرطين في مختلف تخصصات البرنامج، الذي يكتسب مزيدًا من القيمة من اعتماده من قِبل معهد تنمية الموارد البشرية بدبي التابع لدائرة الموارد البشرية».

وهنّأ عبدالله الفلاسي، الخريجين، متمنياً لهم تحقيق التقدم والرقي في حياتهم العملية، وقال: يوجب علينا الاستعداد للخمسين عاماً القادمة أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، لتحقيق الأهداف التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والخاصة بوثيقة 4 يناير 2020.

والتي تضمنت تشكيل مجلس دبي للإشراف على 6 مسارات استراتيجية للنمو بدبي، ومن بينها مسار التطوير الحكومي والذي تتبعه دائرة الموارد البشرية.

3 دبلومات

يشمل البرنامج 3 دبلومات متخصصة هي «المحاسبة الحكومية» و«إدارة المال العام» و«المشتريات الحكومية»، علاوة على «الدبلوم المهني في مالية المشروعات الحكومية»، الذي قدمته الدائرة للمشاركين للمرة الأولى العام الماضي.