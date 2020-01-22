«الاتحادية للضرائب» تطلق منصة إلكترونية لاسترداد المواطنين لـ«المضافة» عن مساكنهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة إلكترونية جديدة توفر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة.

وأوضحت الهيئة أن المنصة الجديدة تتميز بسهولة الإجراءات من خلال خطوات واضحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، فيتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة.

ويتلقى المواطن المؤهّل للاسترداد رسالة بالبريد الإلكتروني بمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة الهيئة لطلب الاسترداد، وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه والتأكد من تطابق مبلغ الاسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.

وأكدت الهيئة في بيانٍ، أمس، أن المنصة الجديدة تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التي تضمن كفاءة وسرعة الأداء، وسهولة ووضوح الإجراءات.

مشيرة إلى أن الهيئة عقدت خلال مرحلة تنفيذ تطوير المنصة اجتماعات تشاورية مع مواطنين معنيين باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة ووكلاء ضريبيين، تم خلالها استطلاع آرائهم حول عملية التطوير من واقع تجربتهم بالتعامل بالآلية السابقة للاسترداد، وتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار في تجهيز المنصة الجديدة.

وأوضحت أنه من أبرز ملامح التطوير والتسهيلات التي تقدمها المنصة الجديدة أنها تتيح تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد مباشرة من خلال منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» بموقع الهيئة بدلاً من تقديم الطلبات عبر رسائل البريد الإلكتروني، مما يختصر الوقت ويُسَرِّع إجراءات الاسترداد.

وأضافت أنه في إطار التسهيلات الجديدة كذلك تم تخفيض عدد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد إلى أربع وثائق أساسية مطلوبة للاسترداد عبر المنصة الجديدة، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال من الوثائق التي أصبحت غير مطلوبة حالياً إقرار المقاول والاستشاري، وجواز السفر، كما تم تبسيط نموذج طلب الاسترداد والمرفقات.

وذكرت أن المستندات المطلوبة حالياً عبر المنصة الجديدة تشمل نسخة من خلاصة القيد لمقدم الطلب، ورخصة البناء مشمولة بشهادة إنجاز صادرة من البلدية، ونسخة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ومستند يوضح تاريخ شغل المبنى (على سبيل المثال: فاتورة توصيل خدمات الكهرباء والمياه).

استراتيجية

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي إطلاق المنصة الإلكترونية في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات في ضوء المراجعة المستمرة للإجراءات التنفيذية للتشريعات الضريبية لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء، وتسهيل الإجراءات، بما يحقق رضا العملاء من المواطنين والمقيمين والزوّار».

ودعت الهيئة المواطنين الراغبين في استرداد الضريبة الاطلاع على الدليل الإرشادي الصادر عبر موقعها الإلكتروني، والتعرف على نموذج طلب الاسترداد، وتقديمه وكيفية تتبع حالته. وأكدت أنه يحق للمواطن الذي قام ببناء مسكنه الخاص تقديم طلب الاسترداد خلال 6 شهور من تاريخ إنجاز المسكن المشيّد حديثاً.

1474

وفقاً لإحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب بلغ عدد طلبات الاسترداد التي اعتمدتها الهيئة عبر آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين المُشَيَّدة حديثاً 1474 طلباً لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 84.07 مليون درهم، مقارنةً مع حوالي 539 طلباً بقيمة 23.74 مليون درهم تم اعتمادها بنهاية يونيو الماضي.