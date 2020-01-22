«إيجل هيلز» تطلق أول أبراج «لا غار»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «إيجل هيلز» إطلاق أول أبراجها السكنية في مشروعها «لا غار»، أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدام في إثيوبيا والذي يجري تنفيذه في أديس أبابا، جاء ذلك في احتفالية حضرها ما يزيد عن 1200 من المستثمرين المحتملين.

وسيوفر برج «وان لا غار»، الذي يتم تطويره كمشروع مشترك بين «إيجل هيلز إثيوبيا» وحكومة مدينة أديس أبابا، 187 وحدة سكنية، فيما سيشكل مشروع «لا غار» الممتد على مساحة 360000 متر مربع، وسط المدينة الجديد النابض بالحياة في أديس أبابا، حيث سيحتوي على أكثر من 4000 وحدة سكنية إلى جانب المرافق العصرية للضيافة والتجزئة والتجارة والترفيه.