«بن حم» تبحث الاستثمار بموريتانيا

المصدر: (أبوظبي- البيان)

استقبل الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم بمكتبه بفندق رويال روز أبوظبي محمد ولد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، حيث جرى استعراض مجالات الاستثمار المتاحة في موريتانيا، والتي يمكن لمجموعة بن حم الدخول فيها خلال الفترة المقبلة خاصة الاستثمار في مجال الزراعة.

حضر الاستقبال الشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم، والدكتور محمد أبو الفرج صادق المستشار الثقافي لمجموعة بن حم. وأكد الشيخ مسلم بن حم أهمية دعم وتوثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين وضرورة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد محمد ولد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالنهضة الكبيرة التي تشهدها الإمارات في مختلف الميادين.

وبالمكانة المتميزة التي تتمتع بها على الساحتين الإقليمية والدولية بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. كما أكد أهمية دعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال في الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بهدف رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأكد السفير أن هناك العديد من التسهيلات بشأن منح الأراضي الزراعية والصناعية للاستثمار في الزراعة وخاصة زراعة النخيل.