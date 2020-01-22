«مبادلة للبترول» تتم عقد إسناد بإندونيسيا

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت شركة «مبادلة للبترول»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) عن إتمام اتفاقية عقد الإسناد لشركة «بريميير أويل» في حصة الإنتاج المشترك البالغة نسبتها 20% بكل من مشروع حقل «جنوب أندامان» وحقل «أندامان 1»، بعد الحصول على جميع الموافقات الرسمية من الجهات المعنية في الحكومية الإندونيسية.

وبذلك أصبحت شركة «مبادلة للبترول»، بصفتها المشغّل، تمتلك 80% في كل من حقل «أندامان 1» وحقل «جنوب أندامان» المجاور له، بينما تمتلك «بريميير أويل» 20% في حصة الإنتاج المشترك في الحقلين.

وتعد «مبادلة للبترول» شريكاً في حصة الإنتاج المشترك بنجو 30% في حقل «أندامان 2»، والذي تتولى «بريميير أويل» تشغيله. وفي ظلّ امتلاك «مبادلة للبترول» لهذه العقود في الحقول الثلاثة المتجاورة، فقد أصبحت الجهة المالكة لأكبر مساحة امتياز في تلك المنطقة.

وقال الدكتور بخيت سعيد الكثيري، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة للبترول»: «إتمام اتفاقية عقد الإسناد خطوة مهمة للشركة على طريق استكشاف حقول «أندامان، في منطقة»أسِيه" الواقعة في حوض سومطرة الشمالية البحري ما يسهم في تعزيز ودعم استراتيجية توسع الشركة وتطوير أعمالها في إندونيسيا».