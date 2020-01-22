المبادرات الحكومية تُنشط الطروحات الأولية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

توقعت بحوث كامكو إنفست أن يشهد سوق الاكتتابات (الطروحات) العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً نشطاً عام 2020.

وأوضحت «كامكو» في مذكرة بحثية أن المبادرات الحكومية والدعم التنظيمي مثل قيام الهيئة المالية السعودية برفع مستوى الملكية الاستراتيجية للمستثمر الأجنبي إلى نسبة 49% سيكون موضع ترحيب من قبل الأسواق الأولية والثانوية كما شهدنا في العام الماضي.

وذكرت انه من شأن المبادرات والسياسات التي تدعم وتشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية على السير في طريق الاكتتابات العامة الأولية، وهو موضع دراسة في الإمارات حالياً، أن تساهم أيضاً في مساندة ودعم كل من أسواق الأسهم الأولية والمستثمرين للاستفادة من الكيانات التي تتمتع بمجموعة موسعة من نماذج الأعمال وعروض المنتجات.

ونوهت «كامكو» إلى أن الشركات التي كانت بانتظار إقدام الشركات المملوكة للدولة على توفير الريادة في أسواق الاكتتابات قد أصبح بإمكانها دخول السوق في الوقت الحاضر، موضحة أن الأسواق الثانوية ستظل في غاية الأهمية بالنسبة للتقييم، هذا إلى جانب استقرار العوامل الجيوسياسية في ظل الانتخابات الأمريكية الوشيكة وما سوف يؤول إليه خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.