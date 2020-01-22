سيتي ووك تحتضن معرض عقارات النيل

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف منطقة سيتي ووك بدبي فعاليات معرض عقارات النيل في الفترة من الخميس وحتى السبت المقبل. ويفتتح المعرض السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ويتيح المعرض الفرصة أمام المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك بمصر من أبناء الوطن العربي والمقيمين الأجانب في الإمارات.

‎وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المعرض يعد نافذة متميزة للترويج للسوق العقاري المصري، بما يعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تنتهجها مصر.

وتهدف سلسلة معارض عقارات النيل إلى الترويج للنهضة الإنشائية بمصر خلال السنوات الأخيرة، والمتمثلة في عدد من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، والمتضمنة عشرات المشروعات السكنية المقامة على أعلى مستوى وبتصميمات هندسية عالمية.

وتقوم فكرة معارض عقارات النيل على توسيع سوق الاستثمار العقاري من المحيط الجغرافي للدولة المصرية إلى ما هو أوسع عبر فتح الباب أمام كبرى الشركات العقارية لعرض مشروعاتها العقارية الجديدة عبر عملاء جدد من المنطقة العربية، وهو ما يترتب عليه فتح آفاق استثمارية أكبر ودفع عجلة النشاط بالقطاع العقاري.

وقال باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك، المنظمة للمعرض: إن المعرض سيشارك فيه أكثر من 30 مطوراً عقارياً يمثلون أكبر الشركات العقارية في سوق العقار المصري، وسيشاركون بباقة متنوعة من النماذج العقارية الجديدة وبخصومات وتسهيلات كبيرة.