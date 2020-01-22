عقد لـ«إس إن سي - لافالين» بالإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة «إس إن سي - لافالين» أنها حصلت على عقد ضمن قطاع النفط والغاز من شركة «الظفرة للبترول».

ويتماشى الفوز بهذا العقد مع استراتيجية أعمال «إس إن سي - لافالين» الجديدة لتحقيق المزيد من النمو ضمن مجال الخدمات الهندسية.

وستوفر «إس إن سي - لافالين»، بموجب العقد الممتد على تسعة أشهر، خدمات التصاميم الهندسية الأولية للمرحلة الثانية من حقل «حليبة» الواقع في منطقة الامتياز التابعة لشركة «الظفرة للبترول». ويهدف المشروع إلى تطوير المرافق السطحية بطريقة مثلى لمعالجة الإنتاج الطويل الأجل وكذلك توقعات الإنتاج المستقبلية بالقرب من حقل «حليبة».

ويشمل نطاق العمل المحدد بالعقد التحقق من الدراسات النظرية والتصميم، وتنفيذ خدمات التصاميم الهندسية الأولية لتطوير المرافق السطحية المطلوبة لمعالجة الإنتاج من المصنع الرئيسي ومناطق الامتداد الشمالية والجنوبية الخاصة به، والتخطيط التنفيذي، وتصميم المرافق لمعالجة الإنتاج من مواقع محتملة أخرى مجاورة.

و«الظفرة للبترول» تأسست عام 2014 كشركة مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة النفط الوطنية الكورية وشركة «جي إس إنيرجي» بهدف استكشاف وتطوير الحقول غير المستغلة بمنطقة الامتياز التابعة لها.