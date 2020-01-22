بيوت: زيادة جاذبية سوق أبوظبي العقاري

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أظهر تقرير موقع بيوت الإلكتروني للعقارات عن سوق عقارات أبوظبي لعام 2019، ازدياد جاذبية السوق العقاري في العاصمة، وذلك بفضل قرار إتاحة التملك الحر أمام الأجانب في العقارات والأراضي في المناطق الاستثمارية.

وانخفاض أسعار البيع والإيجار بشكل عام، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية السوق وتنشيط التعاملات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي. هذا وتشير بيانات دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي إلى بلوغ المعاملات العقارية خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 31 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى استحواذ مناطق التملك الحر في أبوظبي مثل جزيرة الريم، جزيرة السعديات، جزيرة ياس، والريف على اهتمام المشترين الباحثين عن الاستثمار في العقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء أو على المخطط، حيث يمكنهم الحصول على عقارات مميزة بأسعار تنافسية وبخطط سداد مرنة. وكانت جزيرة الريم، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة خليفة أ، الأكثر جذباً للمستأجرين.

واستمرت جزيرة الريم بتصدر قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق في أبوظبي، فيما كانت الريف المنطقة الأبرز لشراء الفلل. واكتسبت مناطق الغدير وجزيرة المارية شعبية كبيرة، مما يؤكد ثقة المستثمرين في الخطط العمرانية الجديدة التي تشهدها الإمارة، حيث تم تسليم العديد من المشاريع طوال 2019.

وسجلت جزيرة المارية أعلى عائد بالنسبة للشقق السكنية، والتي وصلت إلى 10%، فيما توفر منطقة الريف أعلى عائد استثماري للفلل بنسبة 7.1 %.