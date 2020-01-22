شراكة بين «عزيزي» وعدد من البنوك

توصلت «عزيزي للتطوير العقاري»، إلى اتفاقيات شراكة مع عدد من البنوك في المنطقة، بهدف تقديم الحلول التمويلية المخصصة لعملائها.

ووقعت «عزيزي» مؤخراً شراكة مع شريكها بنك دبي الإسلامي، حيث يمكن للراغبين في الاستثمار العقاري الاستفادة من الحلول التمويلية المصممة حصرياً لمشروع «مينا» السكني الفاخر، الذي تطوره عزيزي على الهلال الشرقي لنخلة جميرا ذات الشهرة العالمية الواسعة، و«ريفيرا» الذي يضم 71 مبنى صممت على النمط المعماري الفرنسي المتوسطي، وهو مجمع يقع في قلب مدينة محمد بن راشد. وبموجب ذلك، يستفيد العملاء من خطط الدفع بعد التسليم لمدة 4 سنوات، والإعفاء بنسبة 50% من رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والخدمات المجانية لمدة عامين، والحصول على بطاقة الائتمان «ماي هوم» لترتيب الميزانية المتعلقة بالإضافات، إلى جانب الكثير من الامتيازات الأخرى.

كما وقعت «عزيزي» شراكات مع العديد من المؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، البنك التجاري الدولي، البنك العربي المتحد، بنك بارودا، البنك العربي، بنك الشارقة الإسلامي وبنك عجمان، كما وطدت علاقات مصرفية قوية مع مؤسسات رائدة أخرى، بما في ذلك بنك المشرق، بنك أبوظبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك نور، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الإمارات الإسلامي، ما يسمح لعملاء عزيزي الاستفادة من خيارات تمويل مميزة. (دبي - البيان)