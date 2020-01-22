اعتماد لـ«الاتحاد لتدريب الطيران»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

حصلت أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، على شهادة الاعتماد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وبذلك تصبح الأكاديمية أول مؤسسة طيران في الشرق الأوسط تنال هذا الاعتماد لتدريب طيارين من مشغلات وناقلات أوروبية وغيرها على طائرات بوينغ 777 و787 وفق مقاييس السلامة الجوية الأوروبية.

ومن شأن هذه الخطوة أن توسع من نطاق أعمال أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران على المستوى العالمي، لتشمل تدريبات خاصة بالطائرات عريضة البدن. وقد نالت الأكاديمية في وقت سابق من العام 2018 اعتماد الوكالة الأوروبية لتدريب الطيارين على طائرات إيرباصA320, A330 وA340، لتصبح أول واحدة من أكثر مؤسسات تدريبات الطيران شمولية في منطقة الشرق الأوسط.

وتضم الأكاديمية 11 جهاز محاكاة كامل الحركة للتدريب، منها 5 أجهزة لطراز بوينغ 777 و787 بالإضافة إلى أجهزة ثابتة القاعدة. ويقدم التدريبات فريق من كبار الطيارين يعملون بشكل فعال مع الاتحاد للطيران. كما توفر الأكاديمية خدمات إضافية للمتدربين مثل السكن، المواصلات وحتى جولات سياحة بأبوظبي.