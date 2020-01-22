«دبي كالتيفت» تستثمر في فودل

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دبي كالتيفت للاستثمار المحدودة، الشركة المملوكة بالكامل والتابعة لصندوق محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تخصيص جزء من صندوقها الاستثماري التكنولوجي الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، للاستثمار في شركة فودل التقنية الناشئة في الإمارات والمختصة بتوفير حلول أفضل لتوصيل السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت.

وتوفّر فودل للمتسوقين عبر الإنترنت خيارات استلام طرودهم الخاصة في أي وقت يريدونه، ومن المكان الأكثر ملاءمةً لهم، عبر شبكة متنامية في جميع أنحاء الإمارات تضم أكثر من 1000 موقع تشمل محطات وقود، ومحلات بقالة، وصيدليات، ومتاجر تجزئة تعمل حتى منتصف الليل أو على مدار الساعة طول أيام الأسبوع .

وقال عارف العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي كالتيفت»: «نسهم من خلال شراكتنا مع فودل في التطوير المستمر لقطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية بالإمارات. وتعمل فودل حالياً على إطلاق عملياتها بالسعودية.

وقالت سمية بن تركية، المؤسسة والمديرة التنفيذية لدى فودل: دبي كالتيفت هي شريك استراتيجي ذو أهمية كبيرة لنا في فودل، حيث نواصل الاستثمار في توسيع عملياتنا وتعزيز شبكتنا بدول مجلس التعاون .