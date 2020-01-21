"إحصاء أبوظبي": 0.8% معدل الانخفاض في أسعار المستهلك خلال 2019

المصدر: وام

أصدر مركز الإحصاء أبوظبي تقريره الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والذي أشار إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2019 ليصل إلى 110.7% مقارنة مع 111.6% في عام 2018، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.8%.

وفي المقارنة على أساس شهري، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.7% خلال شهر ديسمبر 2019، ليبلغ 109.6%، مقارنة بـ 110.3% لشهر نوفمبر 2019.

وأظهر التقرير انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 1.0% خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر ديسمبر 2018.

وبالنسبة لمساهمات مجموعات الإنفاق الرئيسية في حركة الأسعار البالغة ?12? مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي "تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض"، فقد جاءت مساهمة مجموعة "السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 140.7% من مجمل معدّل الانخفاض خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة نسبة 3.7%.

وحققت مجموعة "النقل" مساهمة بنسبة 93.2% من مجمل معدل الانخفاض خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، والتي شهدت انخفاضاً في أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.3% ..أما مجموعة "الأغذية والمشروبات" فقد ساهمت بنسبة 29.6% من مجمل معدل الانخفاض خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، إذ انخفضت بنسبة 2.1%.

وفيما يتعلق بمجموعة "الترويج والثقافة" فقد حققت ارتفاعاً في عام 2019 بنسبة 24.6% مقارنة بعام 2018، لتساهم بما نسبته 132.5%، الأمر الذي حد من الانخفاض خلال عام 2019.