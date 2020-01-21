المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب

المصدر: وام

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إصدار مسكوكة تذكارية مـن الفضة بزنة 28 جراما بمناسبة اختيـار الشارقـة عاصمة عالمية للكتاب 2019.

وسيتم طرح المسكوكة التذكارية للبيـع في المقر الرئيســي للمصـرف و فروعه بسعر 300 درهم.

و عبر االمصرف المركزي عن فخره باختيار اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة /اليونسكو/ الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، وذلك تثمينا لجهود الإمارة البارزة في دعم الكتاب ونشـر ثقافة القراءة، لتصبح الشارقة أول مدينة خليجية تنال هذا اللقب، والثالثة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن المصـرف المركزي يؤكد حرصه على تعزيز جهوده الرامية إلى تخليد المناسبات التاريخية الهامة التي تسهم في صنع مستقبل الإمارات من خلال إصدار المسكوكات التذكارية.